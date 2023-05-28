ТОП-5 заарештованих активів АРМА за 2022-23 роки — Finance.ua

ТОП-5 заарештованих активів АРМА за 2022-23 роки Сьогодні 06:34 — Казна та Політика

З початку 2022 року АРМА розшукано активів на понад 80 млрд грн, більша частина з яких була заарештована. Нижче ми розповімо вам про найзначніші з них.

Про це пише The page.

Яхта Медведчука

Найвищу сходинку в рейтингу займає 93-метрова яхта очільника ОПЗЖ та кума путіна Віктора Медведчука. Її ринкова вартість складає $200 млн або 7,4 млрд грн по курсу НБУ.

Це справжній палац на воді. Яхта має габарити 93 метри завдовжки, 15 метрів завширшки, важить майже 3 тис. тонн. Там є номери для 14 гостей і 22 членів екіпажу, ліфт, на палубі - басейн. На Royal Romance встановлено два дизельні двигуни на 3 тис. кінських сил кожен, а водні резервуари вміщують 55,2 тис. літрів прісної води.

11 квітня 2022 року Личаківський районний суд Львова своєю ухвалою передав АРМА арештовану яхту Royal Romance. У листопаді 2023 року яхту обшукали правоохоронці АРМА. Її планують виставити на продаж.

Агропідприємство за 5,4 млрд грн

Серебро посідає ТОВ «Спільне українсько-російське підприємство «Алтай» громадянина росії Віталія Капінуса. Цей актив за 5,4 млрд грн судом був переданий АРМА 20 березня 2023 року. Причина — «Спільне українсько-російське підприємство «Алтай» ухилялося від сплати податків і вносило неправдиві відомості в документи фінансової та господарської звітності.

Ocean Plaza

У власності АРМА знаходиться 67% торгівельного центру Ocean Plaza. ТРЦ Ocean Plaza припинив свою роботу з початку повномасштабної війни в Україні. Рішення пояснили роботою ТРЦ на війну рф в Україні. Раніше ця частка належала російському олігарху і другу путіна Аркадію Ротенбергу. Тому у травні 2022 року Печерський районний суд Києва арештував будівлю Ocean Plaza. Пізніше її передали в управління АРМА.

Врешті після низки судових розглядів 14 вересня Печерський суд Києва ухвалив фінальне рішення, необхідне для відновлення роботи ТРЦ — дав дозвіл на користування комерційним об'єктом. До кінця 2023 року держава планує виставити Ocean Plaza на торги.

Миколаївський глиноземний завод Дерипаски

13 липня 2022 року Шевченківський районний суд Києва передав в управління АРМА ТОВ «Миколаївський глиноземний завод», ТОВ «Компанія «Алюміній України», ТОВ «Гуардон Украина. Загальна вартість майна склала 3,58 млрд грн.

Пізніше у січні 2023 року суд заарештував ще майна Миколаївського глиноземного заводу на 1 млрд грн. Воно складається з 12 земельних ділянок, комплекс морського порту, квартири, адмінбудівлі, виробничі цехи, 46 транспортних засобів, 240 одиниць спеціальної техніки.

Дерипаска на сьогодні найбільше з російських олігархів «віддячив» Україні. 17 лютого 2023 року Україна націоналізувала його майно підсанкційного російського олігарха Олега Дерипаски вартістю понад 10 млрд грн.

Залізна руда Алішера Усманова

27 грудня 2022 року СБУ проінформувало, що було заарештовано майно кремлівського олігарха Алішера Усманова. Йдеться про понад 160 тис. тонн української залізної руди, які були сховані на території кількох морських портів нашої країни. Загальна вартість руди склала близько 2 млрд грн.

7 лютого 2023 року Офіс Генпрокурора передав в управління АРМА раніше арештовані в декількох морських портах України 166 тис. тонн залізної руди приблизно на 1,8 млрд грн. АРМА планує найближчим часом продати це майно.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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