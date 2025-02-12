Арешт активів Жеваго оскаржується у Верховному Суді — Finance.ua

Арешт активів Жеваго оскаржується у Верховному Суді Сьогодні 10:12

Арешт активів Жеваго оскаржується у Верховному Суді

Цього тижня 10−14 лютого суди різних інстанцій розглядають позови Фонду гарантування вкладів до пов’язаних осіб та власників 14 банків, що виводяться з ринку. Це позови як у господарських, так і у кримінальних провадженнях.

Про це повідомила пресслужба Фонду гарантування вкладів.

Зокрема, Верховний Суд розглядає:

11 лютого Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду розпочав розгляд касаційної скарги Фонду за позовом до пов’язаних осіб ПАТ «ЛЕГБАНК» на суму 548,6 млн грн (справа № 910/11 371/18). Протягом 2011−2014 рр. керівництвом банку здійснювались ризикові активні операції, що загрожували інтересам вкладників та кредиторів банку. Зокрема, укладались договори купівлі-продажу, міни цінних паперів, де спільними для всіх операцій є такі ознаки: операції з купівлі-продажу цінних паперів не мали фінансово-економічної доцільності та були завідомо збитковими для банку з огляду на їхню номінальну вартість, термін погашення, розмір дисконту тощо; цінні папери, прийняті на баланс банку, мали численні ознаки фіктивності; ринкова вартість цінних паперів є значно нижчою від їхньої балансової вартості (від 40% до 0,01% від балансової вартості); емітенти, трейдери та найпроблемніші боржники банку пов’язані між собою тощо. Також у цей період укладено низку кредитних договорів без належного забезпечення (заставою виступали сміттєві цінні папери), зокрема, з такими спільними ознаками як пов’язаність між собою боржників та емітентів цінних паперів, які надавались в забезпечення або перебували на балансі банку; численні ознаки фіктивності емітентів, заставодавців та боржників. Крім того, боржники та емітенти є фігурантами кримінальних справ щодо легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, ухилення від сплати податків, реалізації протиправних схем з конвертації коштів тощо.

13 лютого цей же суд розгляне касаційну скаргу власника ПАТ «БАНК «Фінанси та Кредит» К. Жеваго та третіх осіб на рішення судів нижчих інстанцій про накладення арешту на все майно та грошові кошти К. Жеваго. Йдеться про забезпечення позовних вимог Фонду гарантування у справі № 910/268/23 щодо завдання збитків банку та його кредиторам на суму 46 млрд грн.

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Як повідомляв Фонд, у 2023 р. рішенням Господарського суду м. Києва у справі № 910/268/23 було заарештовано як забезпечення позову активи К. Жеваго, що належать йому через Ferrexpo AG:

частину корпоративних прав у розмірі 50,3% від статутного капіталу ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат»;

частину корпоративних прав у розмірі 50,3% від статутного капіталу ТОВ «Єристівський гірничо-збагачувальний комбінат»;

частину корпоративних прав у розмірі 50,3% від статутного капіталу ТОВ «Біланівський гірничо-збагачувальний комбінат».

Ferrexpo AG намагалась оскаржити цей арешт у судах різних інстанцій, проте 10 січня 2024 р. Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду своїм остаточним рішенням залишив арешт в силі. Паралельно, у липні 2024 р. Фонд гарантування вкладів у суді домігся арешту усіх інших наявних в Україні активів власника банку «Фінанси та кредит». Тим часом розгляд самого позову Фонду до К. Жеваго на 46 млрд грн у справі № 910/268/23 перебуває на етапі підготовчих засідань у суді першої інстанції.

Нагадаємо, збитки було завдано банку «Фінанси та кредит» та його кредиторам шляхом систематичного кредитування пов’язаних з акціонером банку компаній та перерахування коштів належним йому ж компаніям-нерезидентам без належного забезпечення.

Також цього тижня низку справ за позовами Фонду до пов’язаних осіб банків розглядатимуть апеляційні суди. Зокрема, Північний апеляційний господарський суд 11 лютого продовжив розгляд апеляційної скарги Фонду за позовом до пов’язаних осіб АТ «Дельта Банк» 22,9 млрд грн (справа № 910/21 280/21), а 12 лютого — апеляційну скаргу Фонду за одним з позовів до пов’язаних осіб ПАТ КБ «Євробанк» на суму 25,1 млн грн (справа № 910/680/20). 13 лютого Східний апеляційний господарський суд продовжить розгляд апеляційної скарги Фонду на рішення суду першої інстанції за позовом до пов’язаних осіб ПАТ «Золоті Ворота» на суму 618,7 грн (справа № 922/2860/18).

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