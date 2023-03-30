Суд у Франції відмовив в екстрадиції Жеваго в Україну — Finance.ua
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Суд у Франції відмовив в екстрадиції Жеваго в Україну

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Суд у Франції відмовив в екстрадиції Жеваго в Україну
Суд у Франції відмовив в екстрадиції Жеваго в Україну
Суд у місті Шамбері (Франція) у четвер відхилив запит української сторони про екстрадицію Костянтина Жеваго.
Про це зазначено у заяві адвокатів українського бізнесмена, переданій агентству «Інтерфакс-Україна».
«Суд відхилив запит після ретельного розгляду всіх матеріалів справи з урахуванням усіх доказів та аргументів, наданих стороною захисту», — зазначається у документі.
На думку українського бізнесмена, постанова французького суду підтверджує відсутність достатніх підстав для екстрадиції та доводить необґрунтованість висунутих обвинувачень.
«Це переслідування містить політичний мотив та явні ознаки піар-кампанії державних правоохоронних органів. Сподіваюся, що ДБР і Генпрокуратура нарешті вислухають мої аргументи і дотримуватимуться закону при подальшому розгляді цієї справи», — наведено у повідомленні слова Жеваго.
Його адвокати зазначили, що останні чотири роки бізнесмен неодноразово звертався і продовжує звертатися до ДБР та Офісу генерального прокурора з пропозицією надати свідчення, щоб почати об’єктивне розслідування та забезпечити йому право на справедливе правосуддя.
За їхніми твердженнями, Жеваго хоче довести справу або до закриття, або до розгляду в суді якнайшвидше, але ні ДБР, ні Генпрокуратура не виявляють у цьому інтересу, тоді як справа завдає шкоди діловій та особистій репутації підприємця.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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