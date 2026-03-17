0 800 307 555
Apple випустила навушники у колаборації з Nike (фото, відео)

Cерія бездротових навушників спільно з Nikе буде лімітованою
Cерія бездротових навушників спільно з Nikе буде лімітованою
Компанія Apple через свій бренд Beats оголосила про запуск обмеженої серії бездротових навушників спільно з Nike. Новинка отримала назву Powerbeats Pro 2 — Nike Special Edition.
Це перший випадок, коли Beats створює апаратний продукт у партнерстві з іншою компанією. Водночас співпраця Apple і Nike триває вже багато років — зокрема у сфері Apple Watch та фітнес-аксесуарів.
Продажі нової моделі стартують 20 березня в онлайн-магазинах та окремих Apple Store. Вартість залишиться на рівні стандартної версії — 250 доларів.

Дизайн і функції

Спеціальна версія отримала впізнавані елементи Nike:
  • логотип swoosh на навушниках;
  • матовий чорний кейс із «Volt"-вкрапленнями;
  • слоган «Just Do It» всередині кришки.
Apple випустила навушники у колаборації з Nike (фото, відео)
Powerbeats Pro 2 також стали першим продуктом Apple, у якому реалізовано відстеження серцевого ритму безпосередньо у навушниках у реальному часі. Цю функцію планують інтегрувати і в майбутні моделі AirPods.
Серед інших характеристик:
  • до 45 годин автономної роботи разом із кейсом;
  • активне шумозаглушення;
  • оновлена конструкція вушного кріплення;
  • підтримка бездротової зарядки.

Маркетинг і контекст

До просування новинки знову залучили баскетбольну зірку Леброна Джеймса, який багато років співпрацює з Beats. У новій рекламній кампанії він з’являється у нетиповому для себе форматі — на гольф-полі.
Партнерство Apple і Nike має давню історію: ще за часів iPod компанії випускали спільні рішення для бігунів, зокрема сенсори для відстеження фізичної активності.
Експерти вважають, що новий продукт демонструє тренд на поєднання технологій і спорту, а також розширення функціоналу навушників у бік медичних і фітнес-можливостей.
За матеріалами:
borgexpert
Apple
