Apple випустила навушники у колаборації з Nike (фото, відео)
Компанія Apple через свій бренд Beats оголосила про запуск обмеженої серії бездротових навушників спільно з Nike. Новинка отримала назву Powerbeats Pro 2 — Nike Special Edition.
Це перший випадок, коли Beats створює апаратний продукт у партнерстві з іншою компанією. Водночас співпраця Apple і Nike триває вже багато років — зокрема у сфері Apple Watch та фітнес-аксесуарів.
Продажі нової моделі стартують 20 березня в онлайн-магазинах та окремих Apple Store. Вартість залишиться на рівні стандартної версії — 250 доларів.
Дизайн і функції
Спеціальна версія отримала впізнавані елементи Nike:
- логотип swoosh на навушниках;
- матовий чорний кейс із «Volt"-вкрапленнями;
- слоган «Just Do It» всередині кришки.
Powerbeats Pro 2 також стали першим продуктом Apple, у якому реалізовано відстеження серцевого ритму безпосередньо у навушниках у реальному часі. Цю функцію планують інтегрувати і в майбутні моделі AirPods.
Серед інших характеристик:
- до 45 годин автономної роботи разом із кейсом;
- активне шумозаглушення;
- оновлена конструкція вушного кріплення;
- підтримка бездротової зарядки.
Маркетинг і контекст
До просування новинки знову залучили баскетбольну зірку Леброна Джеймса, який багато років співпрацює з Beats. У новій рекламній кампанії він з’являється у нетиповому для себе форматі — на гольф-полі.
Партнерство Apple і Nike має давню історію: ще за часів iPod компанії випускали спільні рішення для бігунів, зокрема сенсори для відстеження фізичної активності.
Експерти вважають, що новий продукт демонструє тренд на поєднання технологій і спорту, а також розширення функціоналу навушників у бік медичних і фітнес-можливостей.
Також за темою
Apple випустила навушники у колаборації з Nike (фото, відео)
Які китайські автомобілі обирають українці — рейтинг моделей
Як отримати договір купівлі авто у «Дії»
Що не допускають автомеханіки при обслуговуванні власних авто
Як довше зберегти автомобільні акумулятори
Mercedes представив свій найшвидший кросовер (фото)