Apple випустила навушники у колаборації з Nike (фото, відео)

Cерія бездротових навушників спільно з Nikе буде лімітованою

Компанія Apple через свій бренд Beats оголосила про запуск обмеженої серії бездротових навушників спільно з Nike. Новинка отримала назву Powerbeats Pro 2 — Nike Special Edition.

Це перший випадок, коли Beats створює апаратний продукт у партнерстві з іншою компанією. Водночас співпраця Apple і Nike триває вже багато років — зокрема у сфері Apple Watch та фітнес-аксесуарів.

Читайте також OpenAI готує власні бездротові навушники з унікальним дизайном

Продажі нової моделі стартують 20 березня в онлайн-магазинах та окремих Apple Store. Вартість залишиться на рівні стандартної версії — 250 доларів.

Дизайн і функції

Спеціальна версія отримала впізнавані елементи Nike:

логотип swoosh на навушниках;

матовий чорний кейс із «Volt"-вкрапленнями;

слоган «Just Do It» всередині кришки.

Powerbeats Pro 2 також стали першим продуктом Apple, у якому реалізовано відстеження серцевого ритму безпосередньо у навушниках у реальному часі. Цю функцію планують інтегрувати і в майбутні моделі AirPods.

Серед інших характеристик:

до 45 годин автономної роботи разом із кейсом;

активне шумозаглушення;

оновлена конструкція вушного кріплення;

підтримка бездротової зарядки.

Маркетинг і контекст

До просування новинки знову залучили баскетбольну зірку Леброна Джеймса, який багато років співпрацює з Beats. У новій рекламній кампанії він з’являється у нетиповому для себе форматі — на гольф-полі.

Партнерство Apple і Nike має давню історію: ще за часів iPod компанії випускали спільні рішення для бігунів, зокрема сенсори для відстеження фізичної активності.

Експерти вважають, що новий продукт демонструє тренд на поєднання технологій і спорту, а також розширення функціоналу навушників у бік медичних і фітнес-можливостей.

borgexpert За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.