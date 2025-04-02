Apple випустила дві нові програми в iOS 18.4 та visionOS 2.4 — Finance.ua

Apple випустила дві нові програми в iOS 18.4 та visionOS 2.4 02.04.2025, 01:14 — Технології&Авто

Apple випустила дві нові програми в iOS 18.4 та visionOS 2.4, 9to5mac.com

Apple представила дві нові програми: «Apple Vision Pro» для iPhone та «Spatial Gallery» для Vision Pro, які покращують взаємодію користувачів із контентом.​

«Apple Vision Pro» для iPhone

Нова програма «Apple Vision Pro» надає користувачам iPhone можливість:​

переглядати модель, версію програмного забезпечення та серійний номер Vision Pro;

отримувати поради та доступ до керівництва користувача Vision Pro;

відкривати для себе новий контент для Vision Pro, включаючи іммерсивні відео, програми та ігри.

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При відкритті програми відображається сторінка «Discover» з різноманітними історіями про останні оновлення та контент для Vision Pro. Для власників Vision Pro ця програма автоматично встановлюється з оновленням до iOS 18.4; інші користувачі можуть завантажити її окремо з App Store.

«Spatial Gallery» для Vision Pro

Друга нова програма, «Spatial Gallery», дебютує для користувачів Vision Pro з оновленням visionOS 2.4. Вона є спеціальним місцем для перегляду просторових медіа, таких як фотографії, відео та панорами. Apple описує цю програму так:​

«Spatial Gallery, нова програма для Apple Vision Pro, містить просторові фотографії, відео та панорами, кураторовані Apple, і надає користувачам вікно до захоплюючих та потужних моментів, охоплюючи мистецтво, культуру, розваги, спосіб життя, природу, спорт та подорожі, з новим контентом, що випускається регулярно."​

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На момент запуску користувачі можуть ознайомитися з історіями та досвідом від відомих брендів; зазирнути за лаштунки Apple Originals, як-от «Severance», «The Studio» та «The Morning Show»; а також послухати розмови з топовими артистами.

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