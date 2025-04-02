Apple випустила дві нові програми в iOS 18.4 та visionOS 2.4 — Finance.ua

Apple випустила дві нові програми в iOS 18.4 та visionOS 2.4
Apple представила дві нові програми: «Apple Vision Pro» для iPhone та «Spatial Gallery» для Vision Pro, які покращують взаємодію користувачів із контентом.
«Apple Vision Pro» для iPhone
Нова програма «Apple Vision Pro» надає користувачам iPhone можливість:
- переглядати модель, версію програмного забезпечення та серійний номер Vision Pro;
- отримувати поради та доступ до керівництва користувача Vision Pro;
- відкривати для себе новий контент для Vision Pro, включаючи іммерсивні відео, програми та ігри.
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При відкритті програми відображається сторінка «Discover» з різноманітними історіями про останні оновлення та контент для Vision Pro. Для власників Vision Pro ця програма автоматично встановлюється з оновленням до iOS 18.4; інші користувачі можуть завантажити її окремо з App Store.
«Spatial Gallery» для Vision Pro
Друга нова програма, «Spatial Gallery», дебютує для користувачів Vision Pro з оновленням visionOS 2.4. Вона є спеціальним місцем для перегляду просторових медіа, таких як фотографії, відео та панорами. Apple описує цю програму так:
«Spatial Gallery, нова програма для Apple Vision Pro, містить просторові фотографії, відео та панорами, кураторовані Apple, і надає користувачам вікно до захоплюючих та потужних моментів, охоплюючи мистецтво, культуру, розваги, спосіб життя, природу, спорт та подорожі, з новим контентом, що випускається регулярно."
На момент запуску користувачі можуть ознайомитися з історіями та досвідом від відомих брендів; зазирнути за лаштунки Apple Originals, як-от «Severance», «The Studio» та «The Morning Show»; а також послухати розмови з топовими артистами.
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