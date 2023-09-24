Apple використала штучний інтелект у розробці найпопулярніших навушників — AirPods Pro Вчора 23:33 — Технології&Авто

Apple використала штучний інтелект у розробці найпопулярніших навушників — AirPods Pro

Одночасно з анонсом смартфонів серії iPhone 15 компанія Apple вивела на ринок бездротові навушники AirPods Pro з портом USB-C на футлярі.

Цікаво, що характеристики новинки залишилися майже без змін у порівнянні з минулим роком. Однак, перші тести нового девайсу продемонстрували, що покращення таки торкнулися ефекту шумозаглушення. Як виявилося, вдосконаленням посприяв штучний інтелект, інформує CNBC.

Техногігант відзначив: йдеться про функції Adaptive Audio і Conversational Awareness, які найяскравіше проявляють себе в порівнянні з базовими можливостями торішніх AirPods Pro другого покоління. Своєю чергою функція Personalized Volume автоматично виставляє гучність звуку в навушниках, базуючись на історії вподобань користувача.

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Втім, два інших нововведення заслуговують на більш пильну увагу. Журналіст CNBC, який випробував функцію Adaptive Audio у нових AirPods Pro, зізнався, що вона працює не завжди коректно, однак дає змогу підвищити комфорт прослуховування музики у середовищі шумного мегаполіса. Активне шумозаглушення з елементами штучного інтелекту якраз покликане вирішувати, які звуки ззовні користувачеві важливо чути, а які ні.

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На жвавій міській вулиці, зокрема, програмне забезпечення Apple деколи виділяє для вух користувача не ті звуки, які слід. А проте, загалом функція підвищує для меломанів рівень безпеки, оскільки знижується шанс не почути сигнал автомобілів, що проїжджають повз. З іншого боку, зазначив тестувальник AirPods Pro, оголошення по гучномовцю на залізничній станції було чутно нечітко, а це вже серйозно знижує зручність роботи з функцією під час використання громадського транспорту.

noworries За матеріалами:

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