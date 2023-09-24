Apple планує перевести всі свої пристрої на USB-C — Finance.ua

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Apple планує перевести всі свої пристрої на USB-C

Технології&Авто
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Apple планує перевести всі свої пристрої на USB-C
Apple планує перевести всі свої пристрої на USB-C
Компанія Apple під час останньої презентації представила лінійку смартфонів iPhone 15. Одним з їхніх головних нововведень став перехід з фірмового порту Lightning на USB-C. Заявлено, що незабаром порт зарядки змінять і інші пристрої компанії.
За даними джерел, поступово й інші пристрої Apple також перейдуть на порт USB-C. Так, Magic Mouse, Magic Trackpad і Magic Keyboard з інтерфейсом USB-C будуть випущені разом з наступним iMac.
У 2024 році також зміниться роз'єм зарядки в бездротових навушниках AirPods. Варто зазначити, що на презентації 12 вересня дебютували оновлені AirPods Pro 2 вже з портом USB-C. Далі варто чекати оновлення повнорозмірних навушників AirPods Max, але коли саме — не уточнюється.
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