Apple програла Ірландії в суді понад 14 мільярдів доларів — Reuters — Finance.ua
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Apple програла Ірландії в суді понад 14 мільярдів доларів — Reuters

Фондовий ринок
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Apple програла Ірландії в суді понад 14 мільярдів доларів — Reuters
Apple програла Ірландії в суді понад 14 мільярдів доларів — Reuters
Apple програла суд проти рішення регуляторів ЄС, за яким компанія має сплатити 14,4 мільярда доларів заборгованих податків Ірландії. Сама країна також оскаржувала рішення ЄС.
Про це повідомляє агентство Reuters.
Європейська комісія видала це рішення у 2016 році, заявивши, що виробник iPhone отримував вигоду від двох податкових рішень Ірландії протягом понад двох десятиліть, що штучно знижували податкове навантаження до рівня 0,005% у 2014 році.

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Apple стверджувала, що це рішення ЄС не відповідає реальності. Ірландія, яка завдяки низьким податковим ставкам змогла залучити до себе великі технологічні компанії, також оскаржувала це рішення ЄС, заявивши, що її податковий режим щодо угод з інтелектуальною власністю відповідає іншим країнам ОЕСР.
Суд Європейського Союзу, що базується у Люксембурзі, підтримав антимонопольну позицію комісара ЄС Маргрете Вестагер.
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«Суд ухвалює остаточне рішення у цій справі та підтверджує рішення Європейської комісії від 2016 року: Ірландія надала незаконну допомогу Apple, яку Ірландія має повернути», — зазначили судді.
Apple висловила розчарування цим рішенням.
«Європейська комісія намагається заднім числом змінити правила і не зважає на те, що, згідно з міжнародним податковим законодавством, наші доходи вже обкладалися податками у США», — заявила компанія.
За матеріалами:
Економічна Правда
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