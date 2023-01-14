Apple представить гарнітуру змішаної реальності навесні 2023 року – Bloomberg — Finance.ua

Apple представить гарнітуру змішаної реальності навесні 2023 року – Bloomberg Сьогодні 03:56 — Технології&Авто

Apple представить гарнітуру змішаної реальності навесні 2023 року – Bloomberg

Компанія Apple готується зробити анонс першої гарнітури змішаної реальності власної розробки навесні 2023 року.

Про це заявив редактор Bloomberg Марк Гурман.

Передбачувана назва нового пристрою — Reality Pro. На думку Гурмана, після весняного анонсу подробиці про функції AR-гарнітури будуть представлені на щорічній конференції розробників Apple WWDC у червні. Восени відбудеться офіційний запуск пристрою.

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Повідомляється, що тестування нового гаджета Apple вже ведеться силами кількох розробників програмного забезпечення. Операційна система для гарнітури отримає назву xrOS, стверджує Гурман.

Також повідомляється, що випуск нового пристрою змусив Apple мобілізувати відразу кілька відділів розробки програмного та апаратного забезпечення, тому в 2023 інших проривних технологій від компанії чекати не доводиться.

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