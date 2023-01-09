Apple отримала патент на ремінець Apple Watch наступного покоління — Finance.ua

Apple отримала патент на ремінець Apple Watch наступного покоління Сьогодні 02:43 — Технології&Авто

Apple отримала патент на ремінець Apple Watch наступного покоління

Бюро патентів і товарних знаків США офіційно видало Apple ще один патент на ремінець Apple Watch щодо регульованої системи ремінця Apple Watch. Очевидно, це поточний проект Apple, де досліджуються різні підходи. У якийсь момент керівники Apple виберуть одну або комбінацію своїх запатентованих технологій і отримають зелене світло для остаточного дизайну.

Ремінець для годинника з регульованою посадкою

Виданий Apple патент загалом стосується ремінців для годинників і, зокрема, ремінців для годинників із регульованою посадкою на зап’ясті користувача.

У багатьох випадках звичайні ремінці для годинника можуть зачепити, затиснути або стягнути волосся або шкіру користувача під час використання, якщо ремінець занадто тугий. В інших випадках ремінці для годинника можуть ковзати вздовж зап’ястя користувача, повертатися навколо зап’ястя користувача або іншим чином можуть бути незручними або набриднути користувачеві, якщо ремінець надто вільний. Ці проблеми можуть посилюватися в періоди підвищеної активності, наприклад під час бігу або занять спортом. Крім того, регулювання розміру або посадки звичайних ремінців для годинника часто вимагає кількох кроків, спеціальних інструментів і/або технічного досвіду.

В інших випадках параметрів розміру, доступних користувачеві, може виявитися недостатньо для отримання належної посадки. У наступних прикладах підгонка може бути іншою та/або може сприйматися як інша з огляду на певні навколишні (наприклад, температура, вологість) або біологічні умови (наприклад, піт, запалення). Як наслідок, користувачі звичайних наручних годинників та/або пристроїв для відстеження фізичної активності/здоров’я можуть вибрати прийнятну (хоча й не оптимально зручну) посадку, зберігаючи вузькі ремінці для пристроїв відстеження фітнесу/здоров’я та вільні ремінці для звичайних наручних годинників.

Однак деякі електронні пристрої (наприклад, смарт-годинники) можуть бути багатоцільовими пристроями, наприклад, забезпечуючи як відстеження фізичної форми/здоров’я, так і хронометраж. Відповідно, користувач може віддати перевагу тому, щоб розмір смарт-годинника змінювався залежно від використання. Наприклад, користувач може віддати перевагу вільнішій посадці в режимі відліку часу та більш тісній у режимі відстеження фізичної форми/здоров’я.

Відповідно, може існувати поточна потреба в системах і способах для динамічного регулювання посадки електронних пристроїв, які можна носити. Певні варіанти виконання мають форму способів регулювання придатного для носіння електронного пристрою, закріпленого ремінцем для користувача. Функції ремінця можуть надавати можливість автоматично регулювати натяг ремінця без активного введення користувача. Наприклад, натяжний елемент може бути забезпечений можливістю змінювати посадку ремінця у відповідь на тепло, що випромінюється користувачем, який носить ремінець.

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