Apple працює над новими AirPods Pro з функціями перевірки слуху та вимірювання температури — Bloomberg — Finance.ua
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Apple працює над новими AirPods Pro з функціями перевірки слуху та вимірювання температури — Bloomberg

Технології&Авто
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Apple працює над новими AirPods Pro з функціями перевірки слуху та вимірювання температури — Bloomberg
Apple працює над новими AirPods Pro з функціями перевірки слуху та вимірювання температури — Bloomberg
За словами Марка Гурмана з Bloomberg, деякі версії бездротових навушників AirPods матимуть нову функцію контролю стану здоров’я користувача через вушний канал. Вони зможуть перевіряти наявність потенційних проблем зі слухом та визначати температуру тіла.
AirPods вже підтримують аудіограми — аудіопрофілі, які повідомляють AirPods, як оптимально налаштувати звук для кожного вуха користувача, щоб покращити сприйняття.
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Гурман каже, що Apple має намір ще більше розширити можливості навушників і впровадити додаткові можливості оцінки стану органів слуху. Додатково компанія вивчає можливості позиціювання AirPods як слухові апарати.
Також Гурман стверджує, що майбутні AirPods зможуть вимірювати температуру через вушний канал. Розширення відстеження температури на AirPods може бути більш точним і потенційно дозволить повідомляти власника, якщо він починає хворіти. Гурман не сказав, чи ця функція буде ексклюзивом для AirPods Pro, але це здається ймовірним.
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Однак оновлені AirPods Pro можуть з’явитися не скоро, для них передбачено 3-річний цикл оновлення, а попередню версію випустили лише торік. Гурман вважає, що нові функції для здоров’я з’являться «через кілька місяців чи навіть років». Але вже найближчим часом у бездротових навушниках Apple очікується поява роз'єму USB-C.

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За матеріалами:
ITC.ua
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