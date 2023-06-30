Apple розробляє технологію, яка дасть змогу зробити екрани iPhone і Apple Watch довговічнішими — Finance.ua

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Apple розробляє технологію, яка дасть змогу зробити екрани iPhone і Apple Watch довговічнішими

Технології&Авто
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Apple розробляє технологію, яка дасть змогу зробити екрани iPhone і Apple Watch довговічнішими
Apple розробляє технологію, яка дасть змогу зробити екрани iPhone і Apple Watch довговічнішими
Apple працює над технологією, яка може продовжити термін служби екранів iPhone та Apple Watch, запобігаючи їх вигоранню та деградації.
Про це сказано в патенті під назвою «Система та метод для управління зносом дисплея».
Екрани iPhone та Apple Watch використовують технологію OLED, яка забезпечує пристроям яскравість, контрастність та енергоефективність. Однак OLED-екрани згодом схильні до вигоряння та деградації, коли деякі пікселі втрачають свою яскравість або колір.
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Apple хоче вирішити цю проблему за допомогою нової технології, яка може контролювати знос екрану та компенсувати вигоряння пікселів. Згідно з патентом, система може визначати ступінь зношування кожного пікселя на екрані і коригувати його яскравість або колір, щоб зробити його узгодженим з іншими пікселями.
Крім того, система може аналізувати зміст зображення на екрані та оптимізувати його для зменшення зносу. Наприклад, система може зменшувати яскравість або контрастність зображення, якщо воно містить багато білого або іншого яскравого кольору, які можуть викликати більший зношування.
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Таким чином, Apple може продовжити термін служби екранів iPhone та Apple Watch, покращуючи якість зображення та запобігаючи вигоранню та деградації гаджетів. Це може зробити пристрої більш надійними та привабливими для користувачів.
Наявність патенту не означає того, що Apple обов’язково реалізує таку технологію в майбутньому. Компанія часто подає заявки на патенти на різні ідеї та концепції, але не всі з них стають реальними продуктами.

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За матеріалами:
iTechua
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