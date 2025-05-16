Apple працює над нейроінтерфейсом — конкурент поки «не дотягує» до Neuralink 16.05.2025, 01:01 — Технології&Авто

Apple працює над нейроінтерфейсом — конкурент поки «не дотягує» до Neuralink

Apple перебуває на ранній стадії створення нейроінтерфейсу, який дозволить керувати пристроями силою думки. Але компанії потрібно багато зробити, щоб наздогнати Neuralink.

Як повідомляє Wall Street Journal , Apple співпрацює з приватною компанією Synchron, яку підтримують Джефф Безос та Білл Гейтс. Розробкам Synchron наразі поки далеко до Neuralink Ілона Маска. На відміну від імпланту Neuralink N1, пристрій Synchron з назвою Stentrode імплантується у вену зверху моторної кори головного мозку, уникаючи втручання у сам мозок. З 2019 року Synchron імплантувала Stentrode 10 людям.

Пристрій Synchron перетворює мозкові хвилі, дозволяючи користувачеві переміщуватися екраном та обирати значок. Він працює з функцією операційних систем Apple Switch control, яка перемикає керування гаджетом на новий пристрій введення, як джойстик чи більш екзотичний інтерфейс.

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Марк Джексон з Піттсбурга має труднощі з рухами через бічний аміотрофічний склероз. Він протестував керування гарнітурою Apple Vision Pro за допомогою Stentrode. Джексон зазначає, що навігація за допомогою Stentrode набагато повільніша, ніж звичайна взаємодія з комп’ютером або смартфоном. Вона також повільніша, ніж під час використання Neuralink N1, який здатний фіксувати набагато більше даних, ніж Stentrode, через значно більшу кількість електродів.

Synchron Stentrode все ще не схвалений FDA остаточно, тож на повноцінну можливість застосування слід чекати принаймні кілька років. У пресрелізі Synchron дякує Apple за допомогу у створенні нової парадигми інтерфейсу. За словами голови компанії, завдяки сумісності інтерфейсу з пристроями Apple з’являються нові можливості для людей паралічем і не тільки.

Великі можливості приходять не у час спокою, а у моменти нестабільності. Ті, хто вміють бачити перспективу там, де інші бачать лише ризики, завжди на крок попереду. Світ змінюється — не час вагатися. Invest Talk Summit — конференція для тих, хто обирає діяти, а не чекати. 24 травня, Київ. Офлайн/Онлайн

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