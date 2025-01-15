Apple планує значне підвищення продуктивності iPad Air у 2025 році — Finance.ua
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Apple планує значне підвищення продуктивності iPad Air у 2025 році

Технології&Авто
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Apple планує значне підвищення продуктивності iPad Air у 2025 році
Apple планує значне підвищення продуктивності iPad Air у 2025 році
Очікується, що у 2025 році Apple представить новий iPad Air з покращеною продуктивністю, що може включати оновлення процесора та дисплея.
Згідно з інформацією, опублікованою на Digital Trends, Apple планує випустити оновлений iPad Air у 2025 році з суттєвим підвищенням продуктивності.
Очікується, що новий iPad Air отримає процесор M3, який забезпечить значний приріст швидкодії порівняно з попередніми моделями. Крім того, можливе впровадження дисплея з частотою оновлення 90 Гц, що покращить плавність зображення та загальний користувацький досвід.
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Також повідомляється, що Apple може збільшити обсяг оперативної пам’яті до 16 ГБ, що дозволить ефективніше виконувати багатозадачні операції та працювати з ресурсоємними додатками.
Щодо дизайну, значних змін не передбачається; пристрій збереже тонкий та легкий корпус з алюмінію. Однак можливе впровадження нових кольорових варіантів та покращення якості збірки.
Офіційна дата презентації та початку продажів нового iPad Air поки не оголошена, але аналітики прогнозують, що пристрій буде представлено на початку 2025 року.
За матеріалами:
double.news
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