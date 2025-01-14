Apple планує створити iPhone Air — найтоншу версію своїх телефонів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Apple планує створити iPhone Air — найтоншу версію своїх телефонів

Технології&Авто
7
Apple планує створити iPhone Air — найтоншу версію своїх телефонів
Apple планує створити iPhone Air — найтоншу версію своїх телефонів
Компанія Apple планує восени 2025 року випустити iPhone 17 Air — найтоншу версію з лінійки iPhone. Новий телефон має стати «тестовим полігоном для технологій майбутнього».
Про це пише Bloomberg.
Ідея полягає в тому, щоб використати навички мініатюризації Apple і її перехід до нових типів кремнію, щоб створити найтонший iPhone. Модель буде приблизно на 2 мм тоншою за всі інші телефони від Apple.
Читайте також
iPhone 17 Air також використовуватиме перший власний модем компанії. Його кодова назва — Sinope. Уперше він вийде на новому iPhone SE навесні.
Apple не розраховує, що iPhone Air стане найпродаванішим телефоном, але він має шанс бути тією моделлю, про яку найбільше говоритимуть.
Компанія вважає стратегію Air перевіреним переможцем, враховуючи її успіх з MacBook Air та iPad Air.
За матеріалами:
theБабель
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.