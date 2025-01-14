Apple планує створити iPhone Air — найтоншу версію своїх телефонів Сьогодні 07:30 — Технології&Авто

Apple планує створити iPhone Air — найтоншу версію своїх телефонів

Компанія Apple планує восени 2025 року випустити iPhone 17 Air — найтоншу версію з лінійки iPhone. Новий телефон має стати «тестовим полігоном для технологій майбутнього».

Про це пише Bloomberg.

Ідея полягає в тому, щоб використати навички мініатюризації Apple і її перехід до нових типів кремнію, щоб створити найтонший iPhone. Модель буде приблизно на 2 мм тоншою за всі інші телефони від Apple.

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iPhone 17 Air також використовуватиме перший власний модем компанії. Його кодова назва — Sinope. Уперше він вийде на новому iPhone SE навесні.

Apple не розраховує, що iPhone Air стане найпродаванішим телефоном, але він має шанс бути тією моделлю, про яку найбільше говоритимуть.

Компанія вважає стратегію Air перевіреним переможцем, враховуючи її успіх з MacBook Air та iPad Air.

theБабель За матеріалами:

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