Apple планує впровадити рекламу в додатку Apple Maps

Технології&Авто
Apple готується запровадити рекламні оголошення у своєму додатку Maps. За даними Bloomberg, компанія розглядає цей крок як частину ширшої стратегії зі збільшення доходів від сервісів.
За словами джерел, які побажали залишитися невідомими, оскільки ці плани є конфіденційними, система працюватиме за принципом, схожим на Google Maps: бренди та заклади зможуть змагатися за рекламні місця, пов’язані з пошуковими запитами користувачів.
Наприклад, ресторан матиме можливість придбати показ у верхній частині результатів за запитом «суші».
Повідомляється, що реклама з’явиться в Maps вже цього літа на iPhone та інших пристроях Apple. Офіційне оголошення про зміни може відбутися вже цього місяця, повідомляють люди, знайомі з ситуацією.
За оцінками Emarketer, рекламний підрозділ Apple цього року може принести близько $8,5 мільярда, що стане доповненням до понад $100 мільярдів щорічних доходів від сервісів.
Нині цей напрям забезпечує понад чверть загальних продажів компанії, тоді як десять років тому його частка становила менше 10%.
Запуск реклами в Maps може допомогти компанії компенсувати уповільнення в інших сферах бізнесу, зокрема на тлі тиску регуляторів на модель App Store та змін у пошукових технологіях, де традиційні угоди з Google можуть опинитися під загрозою через розвиток штучного інтелекту.
За матеріалами:
mezha.media
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
