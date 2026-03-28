Apple планує впровадити рекламу в додатку Apple Maps Вчора 23:26 — Технології&Авто

Apple

Apple готується запровадити рекламні оголошення у своєму додатку Maps. За даними Bloomberg, компанія розглядає цей крок як частину ширшої стратегії зі збільшення доходів від сервісів.

За словами джерел, які побажали залишитися невідомими, оскільки ці плани є конфіденційними, система працюватиме за принципом, схожим на Google Maps: бренди та заклади зможуть змагатися за рекламні місця, пов’язані з пошуковими запитами користувачів.

Наприклад, ресторан матиме можливість придбати показ у верхній частині результатів за запитом «суші».

Повідомляється, що реклама з’явиться в Maps вже цього літа на iPhone та інших пристроях Apple. Офіційне оголошення про зміни може відбутися вже цього місяця, повідомляють люди, знайомі з ситуацією.

За оцінками Emarketer, рекламний підрозділ Apple цього року може принести близько $8,5 мільярда, що стане доповненням до понад $100 мільярдів щорічних доходів від сервісів.

Нині цей напрям забезпечує понад чверть загальних продажів компанії, тоді як десять років тому його частка становила менше 10%.

Запуск реклами в Maps може допомогти компанії компенсувати уповільнення в інших сферах бізнесу, зокрема на тлі тиску регуляторів на модель App Store та змін у пошукових технологіях, де традиційні угоди з Google можуть опинитися під загрозою через розвиток штучного інтелекту.

