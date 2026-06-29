Anthropic запроваджує перевірку віку в Claude через документи 29.06.2026, 01:33 — Технології&Авто

Anthropic внесла зміни до своєї політики конфіденційності

Anthropic оновила політику конфіденційності та вимагатиме від частини користувачів Claude підтверджувати вік або особу за допомогою державних документів. У компанії наголосили, що це стосуватиметься лише невеликої групи людей.

Про це пише видання Gizmodo.

На початку червня Anthropic внесла зміни до своєї політики конфіденційності. У документі зазначено, що за певних обставин користувачам Claude доведеться підтверджувати вік або особу, завантаживши фотографію посвідчення водія, паспорта чи іншого документа.

Наслідки такого кроку

Після цього в мережі почали з’являтися припущення щодо наслідків такого кроку. Частина користувачів висловила занепокоєння, що в майбутньому доступ до онлайн-сервісів може вимагати обов’язкового підтвердження особи через великі технологічні компанії.

Додаткову увагу привернула співпраця Anthropic із компанією Persona, яка розробляє системи перевірки особи. Раніше навколо Persona виникли суперечки після заяв групи активістів про нібито перевірку біометричних даних користувачів за державними списками спостереження. У Persona ці звинувачення відкинули та повідомили, що внутрішня перевірка не виявила порушень.

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Також з’явилися припущення, що нова система перевірки може бути пов’язана з рішенням адміністрації Дональда Трампа обмежити доступ іноземців до нових моделей Anthropic Fable 5 і Mythos 5. Деякі користувачі вважають, що перевірка документів могла б дозволити компанії визначати, хто має право користуватися цими моделями.

Втім, плани щодо перевірки віку з’явилися задовго до цього рішення. Ще у грудні Anthropic повідомила, що Claude почне виявляти користувачів, яких система підозрює у віці до 18 років, а їхні облікові записи можуть бути автоматично деактивовані.

Співпраця Anthropic з Persona

У квітні компанія оголосила про співпрацю з Persona для створення механізму перевірки віку. У межах цієї процедури окремих користувачів можуть попросити завантажити документ та зробити селфі в режимі реального часу за допомогою смартфона або іншого пристрою.

Anthropic наголосила, що Persona має право використовувати отримані дані лише для перевірки особи, підтримки роботи системи та запобігання шахрайству.

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Компанія також зазначила, що інформація захищатиметься відповідно до галузевих стандартів безпеки та видалятиметься згідно з установленими строками зберігання і вимогами законодавства. Дані користувачів не передаватимуться третім сторонам і не використовуватимуться для навчання моделей штучного інтелекту.

Інженер-програміст Anthropic Тарік Шіхіпар у відповідь на критику в соцмережі X заявив, що нові правила стосуються лише невеликої частини користувачів. За його словами, зміни не пов’язані із запуском моделей Fable або Mythos та переговорами компанії з адміністрацією США щодо скасування обмежень.

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Автори припущень про зв’язок між перевіркою віку та забороною для іноземців також звертали увагу на можливість підтвердження громадянства через документи. Однак наявність державного посвідчення не завжди підтверджує громадянство США. У багатьох штатах посвідчення водія не містить такої інформації, а отримати його можуть і іноземці, які перебувають у країні на законних підставах.

Попри це, автор матеріалу зазначає, що посилення контролю доступу до інструментів штучного інтелекту привертає підвищену увагу. Такі сервіси стають дедалі важливішою частиною цифрової інфраструктури, тому будь-які обмеження доступу до них викликають суспільний інтерес і потребують ретельного аналізу.

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