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Anthropic оновила Claude Design: тепер асистент з дизайну краще працює з агентом кодування

Технології&Авто
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Anthropic почала впроваджувати масштабне оновлення свого дизайн-асистента
Anthropic почала впроваджувати масштабне оновлення свого дизайн-асистента
Рівно через два місяці після релізу попередньої версії Claude Design для підписників, Anthropic почала впроваджувати масштабне оновлення свого дизайн-асистента, яке забезпечує кращу інтеграцію з іншими додатками компанії. Тепер Claude Design може працювати з локальною базою коду — це означає, що всі створені ним елементи міститимуть компоненти, які вже є у фронтенд-продуктах користувачів.

Інтеграція з локальним кодом

Тепер Claude Design вміє працювати безпосередньо з вашим локальним кодом, тож нові елементи дизайну одразу підлаштовуватимуться під поточний фронтенд. Створений макет можна в один клік передати в Claude Code — ШІ-агент миттєво запрограмує інтерфейс без кодингу з нуля. До того ж більше не доведеться скидати скриншоти, щоб пояснити ШІ свій задум, пише Engadget.

Створення макетів через Claude Code

Якщо ж хочете обійтися без Claude Design, це також можливо: Anthropic додала опцію створення та редагування макетів безпосередньо в Claude Code. Досить просто ввести команду /design у терміналі.
Окрім глибшої інтеграції з іншими додатками Anthropic, оновлення принесло низку корисних покращень. Серед них — більш гнучкий інструмент імпорту, який здатний створювати цілі дизайн-системи на основі репозиторіїв GitHub та необроблених файлів.
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«Claude будує інтерфейс із ваших власних компонентів, звіряє результат із вашою дизайн-системою та вносить виправлення ще до того, як ви його побачите», — пояснюють в Anthropic.
Водночас компанія вдосконалила вбудований графічний редактор, щоб надати користувачам точніший контроль над розташуванням, розміром та вирівнюванням елементів.

Нові функції для команд

Для організацій у додатку з’явилася нова роль адміністратора, яка дозволяє затверджувати та блокувати зміни від редагування. А для звичайних користувачів Anthropic додала новий ярлик для швидкого переходу до Claude Design із бічної панелі десктопного додатка. Так само відкрити сервіс у веббраузері можна, просто ввівши claude. ai/design в адресному рядку.
У сукупності ці зміни натякають на те, що Anthropic готується вивести Claude Design зі стадії попереднього перегляду (preview). І останнє за списком, але не за значенням: компанія зазначає, що Claude Design відтепер ділить ліміти використання з іншими її продуктами, зокрема з Claude Code та звичайним чатом.
В Anthropic додають, що завдяки цьому «більшість людей» рідше вичерпуватимуть свої ліміти. Водночас розробники оптимізували інструмент, зробивши його економнішим щодо використання токенів та менш схильним до помилок.
За матеріалами:
dev.ua
AnthropicClaudeШІ
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