Anthropic вдосконалила ШІ-модель Claude, додавши можливість пошуку в інтернеті — Finance.ua

Anthropic вдосконалила ШІ-модель Claude, додавши можливість пошуку в інтернеті
Anthropic вдосконалила свою найкращу модель штучного інтелекту Claude 3.7 Sonnet, надавши їй можливість пошуку в інтернеті.
Про це повідомили в компанії.
Що змінилося
Раніше межею знань Claude був жовтень 2024 року, що означало, що якщо ви запитаєте чат-бот про нещодавні події, то з великою ймовірністю не отримаєте гарної відповіді. Тепер ситуація змінюється.
«Завдяки вебпошуку Claude має доступ до останніх подій та інформації, що підвищує його точність у виконанні завдань, які потребують найсвіжіших даних», — пояснюють в Anthropic.
Коли Claude звертається по допомогу до інтернету, він видає список цитат, на які можна натиснути, щоб перевірити його відповіді.
Де доступне оновлення
Інтернет-пошук вже доступний для користувачів зі Сполучених Штатів Америки, які мають платну підписку.
Щоб скористатися, досить увімкнути вебпошук через меню налаштувань профілю.
Anthropic заявляє, що незабаром відкриє цю функцію для безплатних користувачів та користувачів з інших країн.
OpenAI почала розгортати ChatGPT Search для платних підписників минулої осені, а з початку лютого цього року всі користувачі, включаючи тих, хто не має облікового запису в ChatGPT, можуть користуватися цією функцією безплатно.
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