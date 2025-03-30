Anthropic вдосконалила ШІ-модель Claude, додавши можливість пошуку в інтернеті — Finance.ua
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Anthropic вдосконалила ШІ-модель Claude, додавши можливість пошуку в інтернеті

Технології&Авто
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Anthropic вдосконалила ШІ-модель Claude, додавши можливість пошуку в інтернеті
Anthropic вдосконалила ШІ-модель Claude, додавши можливість пошуку в інтернеті
Anthropic вдосконалила свою найкращу модель штучного інтелекту Claude 3.7 Sonnet, надавши їй можливість пошуку в інтернеті.
Про це повідомили в компанії.

Що змінилося

Раніше межею знань Claude був жовтень 2024 року, що означало, що якщо ви запитаєте чат-бот про нещодавні події, то з великою ймовірністю не отримаєте гарної відповіді. Тепер ситуація змінюється.
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«Завдяки вебпошуку Claude має доступ до останніх подій та інформації, що підвищує його точність у виконанні завдань, які потребують найсвіжіших даних», — пояснюють в Anthropic.
Коли Claude звертається по допомогу до інтернету, він видає список цитат, на які можна натиснути, щоб перевірити його відповіді.

Де доступне оновлення

Інтернет-пошук вже доступний для користувачів зі Сполучених Штатів Америки, які мають платну підписку.
Щоб скористатися, досить увімкнути вебпошук через меню налаштувань профілю.
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Anthropic заявляє, що незабаром відкриє цю функцію для безплатних користувачів та користувачів з інших країн.
OpenAI почала розгортати ChatGPT Search для платних підписників минулої осені, а з початку лютого цього року всі користувачі, включаючи тих, хто не має облікового запису в ChatGPT, можуть користуватися цією функцією безплатно.
За матеріалами:
НВ
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