Anthropic вдосконалила ШІ-модель Claude, додавши можливість пошуку в інтернеті — Finance.ua

Anthropic вдосконалила ШІ-модель Claude, додавши можливість пошуку в інтернеті Сьогодні 04:26 — Технології&Авто

Anthropic вдосконалила ШІ-модель Claude, додавши можливість пошуку в інтернеті

Anthropic вдосконалила свою найкращу модель штучного інтелекту Claude 3.7 Sonnet, надавши їй можливість пошуку в інтернеті.

Про це повідомили в компанії.

Що змінилося

Раніше межею знань Claude був жовтень 2024 року, що означало, що якщо ви запитаєте чат-бот про нещодавні події, то з великою ймовірністю не отримаєте гарної відповіді. Тепер ситуація змінюється.

«Завдяки вебпошуку Claude має доступ до останніх подій та інформації, що підвищує його точність у виконанні завдань, які потребують найсвіжіших даних», — пояснюють в Anthropic.

Коли Claude звертається по допомогу до інтернету, він видає список цитат, на які можна натиснути, щоб перевірити його відповіді.

Де доступне оновлення

Інтернет-пошук вже доступний для користувачів зі Сполучених Штатів Америки, які мають платну підписку.

Щоб скористатися, досить увімкнути вебпошук через меню налаштувань профілю.

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Anthropic заявляє, що незабаром відкриє цю функцію для безплатних користувачів та користувачів з інших країн.

OpenAI почала розгортати ChatGPT Search для платних підписників минулої осені, а з початку лютого цього року всі користувачі, включаючи тих, хто не має облікового запису в ChatGPT, можуть користуватися цією функцією безплатно.

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