Anthropic представила першу гібридну ШІ-модель міркувань (відео) — Finance.ua
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Anthropic представила першу гібридну ШІ-модель міркувань (відео)

Технології&Авто
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Anthropic представила першу гібридну ШІ-модель міркувань (відео)
Anthropic представила першу гібридну ШІ-модель міркувань (відео)
Anthropic представила нову модель штучного інтелекту Claude 3.7 Sonnet, яка дозволяє користувачам обирати між швидкою відповіддю на просте запитання та складнішим аналізом, що імітує людське мислення. Це перша гібридна ШІ-модель міркувань на ринку.
Про це повідомила компанія у своєму блозі.

Для кого доступна нова модель ШІ

Модель стала доступною з понеділка, 24 лютого, як для безкоштовних, так і для платних користувачів.
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Щоправда неплатні акаунти спочатку не зможуть використовувати додаткові обчислювальні потужності для отримання відповідей на свої запити.
Claude 3.7 Sonnet також отримав функцію «ланцюжка міркувань» — користувачі можуть побачити детальний процес формування відповіді, що допоможе зрозуміти логіку моделі та виявляти помилки.
Крім цього, Anthropic активно розвиває напрямок ШІ-агентів. У Claude 3.7 Sonnet інтегрована функція «комп'ютерного використання», яка дозволяє штучному інтелекту взаємодіяти з інтерфейсом користувача, переглядати вебсторінки, вводити текст і натискати кнопки. Також компанія тестує Claude Code — новий ШІ-агент, створений спеціально для автоматизації кодування.
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Останнім часом низка компаній, включно з OpenAI, DeepSeek та xAI Ілона Маска, розвивають системи, здатні витрачати більше часу на обчислення, перш ніж сформувати відповідь. Утім, Anthropic робить ставку на баланс між складністю аналізу та простотою використання.
За прогнозами експертів, подібні підходи можуть стати трендом у галузі. Наприклад, генеральний директор OpenAI Сем Альтман раніше повідомляв, що компанія працює над поєднанням моделей GPT та o-серії, які автоматично визначатимуть, скільки часу варто витратити на обчислення відповіді.
За матеріалами:
Ain.Ua
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