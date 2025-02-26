Huawei нарощує виробництво ШІ-чипів — Finance.ua
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Huawei нарощує виробництво ШІ-чипів

Фондовий ринок
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Huawei значно збільшила випуск мікросхем штучного інтелекту, що стало важливим кроком для розвитку китайської напівпровідникової галузі.
Про це повідомляє Financial Times.
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Компанія змогла підвищити рівень виходу придатних чипів Ascend 910C майже до 40%, що вдвічі більше, ніж торік. Це дозволило виробництву вперше стати прибутковим. Huawei планує досягти 60%, що відповідає галузевим стандартам.
Нові мікросхеми 910C демонструють кращу продуктивність, ніж попередня модель 910B. Компанія має намір випустити 100 000 процесорів 910C і 300 000 чіпів 910B у 2025 році.
Пекін підтримує зусилля компанії, заохочуючи місцеві підприємства купувати чипи Huawei замість продукції американської Nvidia. Попри це, Nvidia залишається лідером на китайському ринку, навіть з обмеженнями з боку США, які дозволяють продавати лише менш потужні чіпи H20 замість передових H100.
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«Нині Huawei контролює понад три чверті виробництва мікросхем ШІ у Китаї», — повідомило джерело Reuters.
Цей прорив зміцнює позиції Китаю в розробці власних напівпровідників, навіть попри експортні обмеження США.
За матеріалами:
Економічна Правда
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