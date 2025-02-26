Huawei нарощує виробництво ШІ-чипів — Finance.ua

Huawei нарощує виробництво ШІ-чипів Сьогодні 03:23 — Фондовий ринок

Huawei значно збільшила випуск мікросхем штучного інтелекту, що стало важливим кроком для розвитку китайської напівпровідникової галузі.

Про це повідомляє Financial Times.

Компанія змогла підвищити рівень виходу придатних чипів Ascend 910C майже до 40%, що вдвічі більше, ніж торік. Це дозволило виробництву вперше стати прибутковим. Huawei планує досягти 60%, що відповідає галузевим стандартам.

Нові мікросхеми 910C демонструють кращу продуктивність, ніж попередня модель 910B. Компанія має намір випустити 100 000 процесорів 910C і 300 000 чіпів 910B у 2025 році.

Пекін підтримує зусилля компанії, заохочуючи місцеві підприємства купувати чипи Huawei замість продукції американської Nvidia. Попри це, Nvidia залишається лідером на китайському ринку, навіть з обмеженнями з боку США, які дозволяють продавати лише менш потужні чіпи H20 замість передових H100.

«Нині Huawei контролює понад три чверті виробництва мікросхем ШІ у Китаї», — повідомило джерело Reuters.

Цей прорив зміцнює позиції Китаю в розробці власних напівпровідників, навіть попри експортні обмеження США.

Економічна Правда За матеріалами:

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