Розсекречено недорогий сімейний кросовер від Huawei з витратою 0,8 л на 100 км (фото) — Finance.ua

Розсекречено недорогий сімейний кросовер від Huawei з витратою 0,8 л на 100 км (фото)
Опубліковано перші фото кросовера Aito M8. Велика сімейна модель від Huawei вийде на ринок до кінця першого півріччя.
Про це повідомляє сайт CarNewsChina.
Новий Huawei Aito M8 — повнорозмірний сімейний кросовер. Він є доступнішою альтернативою моделі М9 і схожий на неї зовні.
Авто вирізняється стриманим дизайном із плавними формами кузова та крупними фарами і ліхтарями, з’єднаними діодними смугами.
Розміри Huawei Aito M8:
- довжина — 5190 мм;
- ширина — 1999 мм;
- висота — 1795 мм;
- колісна база — 3105 мм;
- маса — 2640−2715 кг.
Салон Aito M8 не показали, проте відомо, що всередині встановлять велику кількість дисплеїв, як і в старшому М9. Модель запропонують у версіях на 5 і 6 місць. За доплату буде доступна система напівавтономного руху.
Кросовер Huawei Aito M8 буде оснащений 1,5-літровим бензиновим турбомотором потужністю 158 к. с. і електромоторами на 221 та 304 к. с. Максимальна швидкість обмежена на позначці 200 км/год.
На вибір запропонують батареї ємністю 36 і 51,9 кВт∙год: запас ходу на електротязі складе 161 і 240 км, відповідно. Витрата пального в комбінованому циклі становить 0,53−0,85 л/100 км.
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