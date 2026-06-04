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Аналог BMW X2: нові доступні кросовери Fiat показали на офіційних фото

Технології&Авто
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Fiat Grizzly та Grizzly Fastback
Fiat Grizzly та Grizzly Fastback
Оприлюднено офіційні фото Fiat Grizzly. Недорогий кросовер запропонують у двох варіантах — сімейному і спортивному.
Нові Fiat Grizzly та Grizzly Fastback презентують у другій половині нинішнього року. Перші подробиці нових моделей розкрили на сайті концерну Stellantis.
Аналог BMW X2: нові доступні кросовери Fiat показали на офіційних фото
Кросовер Fiat Grizzly — старший брат моделі Grande Panda зі схожим рубаним дизайном. У нього високий капот та вузька піксельна оптика. Авто буде доступне у стандартному сімейному виконанні та спортивній купеподібній версії Fastback з динамічнішим силуетом і великим кутом нахилу задніх стійок даху в дусі BMW X2.
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Fiat Grizzly — побратим Citroen C3 Aircross та Opel Frontera. Кросовери збудовані на тій же архітектурі Small Car Platform та подібні за розмірами — приблизно 4,4 м завдовжки. Розробники обіцяють найбільший у класі багажник.
Аналог BMW X2: нові доступні кросовери Fiat показали на офіційних фото
Нові Fiat Grizzly та Grizzly Fastback отримають ті ж двигуни, що й споріднені моделі. Їх запропонують у 145-сильній гібридній версії з 1,2-літровим бензиновим турбомотором та в електричному варіанті потужністю 113 к. с. із запасом ходу приблизно 300 км.
За матеріалами:
Фокус
АвтоКросовер
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