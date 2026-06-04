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Volkswagen випустив нетиповий спортивний пікап із потужним дизелем (фото)

Технології&Авто
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Volkswagen випустив нетиповий спортивний пікап із потужним дизелем (фото)
Volkswagen випустив нетиповий спортивний пікап із потужним дизелем (фото)
Новий Volkswagen Amarok W600 презентували в Австралії й саме там у вересні стартують його продажі. Пікап Volkswagen Amarok 2026 отримав нову спортивну модифікацію W600. Її оснастили тяговитим турбодизелем і покращеною підвіскою.
Про це повідомляє сайт Car Expert.
Нетиповий спортивний пікап Volkswagen Amarok W600 розробили спільно з компанією Walkinshaw Performance. На відміну від моделей на кшталт Ford Ranger Raptor, ця заряджена версія більше створена для асфальту, ніж бездоріжжя.
Пікап оснащений 250-сильним турбодизелем та спортивною підвіскою
Пікап оснащений 250-сильним турбодизелем та спортивною підвіскою, Фото: Volkswagen

Характеристики авто

У Walkinshaw Performance доопрацювали підвіску авто та встановили амортизатори Koni, що покращило керованість та комфорт. 3,0-літровий турбодизельний V6 також вдосконалили: потужність залишилася незмінною (250 к. с.), а от крутний момент виріс із 600 до 680 Нм.
Відрізнити новий Volkswagen Amarok W600 можна за інакшою решіткою радіатора, агресивнішим бампером та інакшою пластиною захисту днища. Крім того, встановили висувні підніжки та 20-дюймові литі диски, а ззаду видно здвоєні вихлопні труби.
Педалі прикрасили металевими накладками
Педалі прикрасили металевими накладками, Фото: Volkswagen
У салоні з’явилися алюмінієві накладки на педалях та особливі килимки, а крісла прикрасили логотипами Walkinshaw Performance. Комплектація Volkswagen Amarok W600 розширена і включає електропривід сидінь та акустику Harman Kardon, а за доплату пропонують кришку-ролету для вантажної платформи з електроприводом.
За матеріалами:
Фокус
АвтоVolkswagen
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