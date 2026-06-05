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Найпотужніший Lotus Eletre X дебютував у Європі (фото)

Технології&Авто
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Lotus Eletre X
Lotus Eletre X
Британський преміумбренд Lotus офіційно виводить на європейський ринок плагін-гібрид Lotus Eletre X, що підзаряджається.

Що відомо про новинку

Спочатку цей кросовер замислювався як електромобіль, проте глобальна зміна попиту змусила виробника скоригувати стратегію. Результатом став технологічний PHEV-гібрид, який за багатьма параметрами виявився практичнішим, автономнішим і привабливішим повністю електричного флагмана.
Новий Eletre X отримав передову силову установку, що складається з 2,0-літрового турбомотора та двох електродвигунів. Сумарна потужність флагманської версії H1000 складає 939 к.с., що дозволяє розганятися до першої «сотні» всього за 3,3 секунди.
Найпотужніший Lotus Eletre X дебютував у Європі (фото)
Завдяки батареї на 70 кВт-год та паливному баку, кросовер здатний проїхати понад 1200 км у комбінованому режимі. Тільки на електротязі автомобіль може подолати до 350 км. Завдяки 900-вольтовій архітектурі заповнити заряд батареї від 20% до 80% на швидкій станції можна всього за 9 хвилин.
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Найпотужніший Lotus Eletre X дебютував у Європі (фото)

Вартість

Головним сюрпризом для європейського ринку стало ціноутворення. Менш потужна базова версія H550 (542 к.с.) стартує в Німеччині від €96 990. А ось топовий монстр H1000 (939 к.с.) обійдеться в €119 990.Для порівняння, повністю електричний аналог коштує понад €150 000.
Найпотужніший Lotus Eletre X дебютував у Європі (фото)
Таким чином, купуючи преміальний гібрид, клієнт заощаджує близько €30 000, повністю позбавляючись «страху розрядженої батареї» в далеких поїздках. При цьому автомобіль зберіг усі топові опції: активну систему придушення кренів, двокамерну пневмопідвіску та карбон-керамічні гальма Brembo.
За матеріалами:
autocentre.ua
АвтоЕлектромобілі
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