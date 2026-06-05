Anthropic створює команду для дослідження впливу ШІ на демократію та верховенство права Сьогодні 02:20 — Технології&Авто

Якщо раніше Anthropic вивчала значення ШІ для економіки, то тепер команда фокусуватиметься на його впливі на державну владу, судову систему, виборчі процеси та публічні дискусії

Anthropic створює нову команду AI & Rule of Law («ШІ та верховенство права»). Підрозділ займатиметься дослідженням впливу штучного інтелекту на демократичні інститути, судову систему, вибори та верховенство права.

Про це повідомляє Business Insider.

Які завдання та фокус нової команди

Керівником підрозділу «ШІ та верховенство права» стане Метью Ботвінік, резидент-дослідник Єльської школи права.

У своєму дописі в соцмережі X він зазначив: якщо раніше Anthropic вивчала значення ШІ для економіки, то тепер команда фокусуватиметься на його впливі на державну владу, судову систему, виборчі процеси та публічні дискусії, на яких базується конституційна демократія.

Компанія визначила чотири ключові напрями роботи:

оцінювання безпеки ШІ через призму відповідності правовим нормам;

аналіз вразливості державних інституцій;

вивчення нових правових проблем у сфері передового ШІ;

розробка застосунків, які сприятимуть демократичним процесам.

Які умови роботи та вимоги до кондидатів

На посаду штатного співробітника Anthropic пропонує заробітну плату в діапазоні від $295 тис. до $345 тис.

Від кандидатів вимагають наявність юридичної освіти, наукового ступеня доктора філософії (Ph.D.) або еквівалента в галузі політичних наук чи суміжних сфер. Альтернативою може стати наявність великого досвіду роботи в урядових структурах на керівному рівні.

Business Insider пише, що ідеальний кандидат повинен одночасно розуміти технічний ландшафт для оцінювання ризиків ШІ та принципи роботи демократичних інституцій, щоб бачити, де ці ризики перетворюються на структурні загрози.

Вихід Anthropic на IPO

На початку червня Anthropic подала конфіденційну заяву до Комісії з цінних паперів і бірж США для проведення первинного публічного розміщення акцій.

Подання заяви є початковим етапом підготовки до виходу на фондовий ринок. Проведення первинного публічного розміщення акцій залежатиме від ринкових умов і низки інших факторів.

Видання New York Times пише , що вихід на біржу може відбутися вже цієї осені. Там додають, що Anthropic, подавши заявку на IPO, випередила свого головного конкурента — OpenAI, який також розглядає можливість виходу на біржу.

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