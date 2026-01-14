0 800 307 555
Аналітики підрахували збитки українських сільгоспземель від війни

Експерти громадської організації «Товариство дослідників України» завершили масштабне дослідження втрат аграрного фонду країни. За підсумками аналізу у п’яти областях збитки лише орних земель станом на кінець 2025 року оцінюються у 123 млрд грн.
Про це розповів Павло Остапенко, голова ГО «Товариство дослідників України».

Що відомо про дослідження

Фахівці вручну ідентифікували понад 800 тисяч земельних ділянок (поля, присадибні та дачні ділянки). Аналіз проводився по кожному конкретному кадастровому номеру, враховуючи не лише прямі руйнування, а й довгострокові економічні та екологічні наслідки.
Як стало відомо, розрахунок включає комплекс факторів:
  • Прямі збитки: пошкодження ґрунтового покриву технікою та обстрілами.
  • Екологічні втрати: забруднення ґрунтів хімічними речовинами від вибухів.
  • Недоотриманий прибуток: кошти, які аграрії не змогли заробити через неможливість обробки землі.
  • Витрати на відновлення: суми, необхідні для розмінування та рекультивації.

Що зафіксували експерти

На території Чернігівської області аналітики дослідили майже 40 тис. кв. км. Результати вражають: на сільськогосподарських угіддях виявлено понад 1 мільйон кратерів від вибухів.
«Ми знаємо точне знаходження та параметри кожної воронки. Це дозволяє робити точні прогнози щодо майбутнього використання цих земель. Похибка наших даних становить лише 5%», — зазначають дослідники.
Особливу увагу приділили Харківській області. Навіть без урахування 20-кілометрової зони вздовж лінії зіткнення (що охоплює близько 19 тис. кв. км або 40% території регіону), збитки агросектору оцінюються у 36,7 млрд грн.
Маючи карту з понад 800 тисяч ідентифікованих ділянок, Україна отримує фундамент для формування позовів до міжнародних судів щодо репарацій. Крім того, ці дані стануть «дорожньою картою» для пріоритетного розмінування та відновлення родючості українських чорноземів.
Payment systems