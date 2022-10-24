Аналітики назвали рівень, до якого може піднятися вартість BTC через вісім років — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Аналітики назвали рівень, до якого може піднятися вартість BTC через вісім років

Фінтех і Картки
378
Аналітики назвали рівень, до якого може піднятися вартість BTC через вісім років
Аналітики назвали рівень, до якого може піднятися вартість BTC через вісім років
Австралійська фінансова компанія Finder провела опитування серед своїх аналітиків, щоб з’ясувати їхні очікування щодо майбутньої ціни Bitcoin.
Що стосується довгострокової перспективи для курсу активу, експерти очікують:
  • до 2025 року BTC зросте до $79 193 (на 313%);
  • до 2030 року — до $270 722 (на 1313%).
Що стосується короткострокового прогнозу курса BTC на наступні місяці, то експерти Finder вважають, що Bitcoin торгуватиметься у вузькому ціновому діапазоні. За їхніми прогнозами, 2022 рік він завершить на рівні приблизно $21 344, що на 12,5% більше за поточну ціну.
Читайте також
Результати опитувань у січні, квітні та липні були більш оптимістичними. Тоді аналітики вважали, що курс BTC до кінця року становитиме $76 360, $65 185 і $25 473 відповідно. За словами експертів Finder, незважаючи на те, що нинішні прогнози нижчі за попередні, вони очікують на аналогічну траєкторію зростання ціни біткоїна, тільки починаючи з нижчої бази.
Почніть заробляти на криптовалютах вже зараз. Купуйте, торгуйте та зберігайте понад 600 криптовалют на Binance. Біржа вважається найбільшою та найпопулярнішою у світі. 90 млн користувачів довіряють Binance. Платформа пропонує найнижчі комісії за транзакції, підтримку клієнтів 40 мовами, а також дає можливість торгувати на ходу.

Почніть заробляти на Binance 💰

За матеріалами:
cryptomisto
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.