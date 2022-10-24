Аналітики назвали рівень, до якого може піднятися вартість BTC через вісім років — Finance.ua

Аналітики назвали рівень, до якого може піднятися вартість BTC через вісім років Вчора 18:46 — Фінтех і Картки

Аналітики назвали рівень, до якого може піднятися вартість BTC через вісім років

Австралійська фінансова компанія Finder провела опитування серед своїх аналітиків, щоб з’ясувати їхні очікування щодо майбутньої ціни Bitcoin.

Що стосується довгострокової перспективи для курсу активу, експерти очікують:

до 2025 року BTC зросте до $79 193 (на 313%);

до 2030 року — до $270 722 (на 1313%).

Що стосується короткострокового прогнозу курса BTC на наступні місяці, то експерти Finder вважають, що Bitcoin торгуватиметься у вузькому ціновому діапазоні. За їхніми прогнозами, 2022 рік він завершить на рівні приблизно $21 344, що на 12,5% більше за поточну ціну.

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Результати опитувань у січні, квітні та липні були більш оптимістичними. Тоді аналітики вважали, що курс BTC до кінця року становитиме $76 360, $65 185 і $25 473 відповідно. За словами експертів Finder, незважаючи на те, що нинішні прогнози нижчі за попередні, вони очікують на аналогічну траєкторію зростання ціни біткоїна, тільки починаючи з нижчої бази.

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