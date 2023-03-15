Аналітик заявив, що Bitcoin виросте на понад 900% менш ніж за два роки — Finance.ua

Аналітик заявив, що Bitcoin виросте на понад 900% менш ніж за два роки Сьогодні 23:22 — Криптовалюта

Аналітик заявив, що Bitcoin виросте на понад 900% менш ніж за два роки

Аналітик, інвестор та мільярдер Тім Дрейпер поділився власною точкою зору з приводу майбутнього флагманської криптовалюти. Дрейпер переконаний, що менш ніж за 2 роки Bitcoin виросте на понад 900%.

У розмові з журналістами Observer Дрейпер наголосив, що наразі ВТС перебуває на початку параболічного зростання, яке призведе до позначки в $250 000.

«Я майже на 100 відсотків впевнений, що матиму рацію через 18 місяців», — заявив мільярдер.

Венчурний капіталіст, який раніше інвестував у Coinbase , Hotmail, Skype, Tesla та Twitter, також наголосив, що торішній крах FTX має стати «тривожним дзвіночком» для інвесторів, які хочуть накопичувати криптовалюти, що контролюються централізованими платформами.

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«Децентралізовані криптовалюти, такі як Bitcoin, Tezos, Bitcoin Cash, Aragon, Cardano, набагато кращі, ніж централізовані цифрові активи. Я не знаю, чому хтось досі тримає централізовану криптовалюту, якщо вона не має конкретної мети, як-от XRP або ETH . Надіюсь, люди винесуть урок з краху FTX/FTT», — наголосив Тім Дрейпер.

На момент написання новини Bitcoin торгується за $24 889, ще вчора флагманська криптовалюта протестувала позначку $26 000, відреагувавши на сповільнення індексу споживчих цін США.

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