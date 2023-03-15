Аналітик заявив, що Bitcoin виросте на понад 900% менш ніж за два роки — Finance.ua
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Аналітик заявив, що Bitcoin виросте на понад 900% менш ніж за два роки

Криптовалюта
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Аналітик заявив, що Bitcoin виросте на понад 900% менш ніж за два роки
Аналітик заявив, що Bitcoin виросте на понад 900% менш ніж за два роки
Аналітик, інвестор та мільярдер Тім Дрейпер поділився власною точкою зору з приводу майбутнього флагманської криптовалюти. Дрейпер переконаний, що менш ніж за 2 роки Bitcoin виросте на понад 900%.
У розмові з журналістами Observer Дрейпер наголосив, що наразі ВТС перебуває на початку параболічного зростання, яке призведе до позначки в $250 000.
«Я майже на 100 відсотків впевнений, що матиму рацію через 18 місяців», — заявив мільярдер.
Венчурний капіталіст, який раніше інвестував у Coinbase, Hotmail, Skype, Tesla та Twitter, також наголосив, що торішній крах FTX має стати «тривожним дзвіночком» для інвесторів, які хочуть накопичувати криптовалюти, що контролюються централізованими платформами.
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«Децентралізовані криптовалюти, такі як Bitcoin, Tezos, Bitcoin Cash, Aragon, Cardano, набагато кращі, ніж централізовані цифрові активи. Я не знаю, чому хтось досі тримає централізовану криптовалюту, якщо вона не має конкретної мети, як-от XRP або ETH. Надіюсь, люди винесуть урок з краху FTX/FTT», — наголосив Тім Дрейпер.
На момент написання новини Bitcoin торгується за $24 889, ще вчора флагманська криптовалюта протестувала позначку $26 000, відреагувавши на сповільнення індексу споживчих цін США.
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За матеріалами:
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