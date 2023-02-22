Криптовалютний експерт прогнозує зростання Bitcoin до $ 40 000 — Finance.ua
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Криптовалютний експерт прогнозує зростання Bitcoin до $ 40 000

Криптовалюта
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Криптовалютний експерт прогнозує зростання Bitcoin до $ 40 000
Криптовалютний експерт прогнозує зростання Bitcoin до $ 40 000
Криптовалютний аналітик та засновник трейдингової компанії Eight Міхаель ван де Поппе оновив свій прогноз щодо перспектив росту Bitcoin до $40 000.
Експерт вважає, що на цей час криптовалютний ринок постійно піддається коротким корекціям, а це вказує на безпомилковий висхідний тренд.
«Зараз Bitcoin намагається пробити рівень $ 25 000, проте я очікую на корекцію до $ 22 700», — заявив аналітик.

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Де Поппе зазначив — якщо Bitcoin успішно подолає позначку в $ 25 000, згодом цифровий актив підніметься аж до $ 31 000. Наступним кроком для флагманської криптовалюти стане позначка у $ 35 000 і, зрештою, фінальний етап — $ 40 000.
Цікаво, що Де Поппе вважає перспективними цифровими активами не лише ВТС. Раніше своїми фаворитами він назвав Litecoin, Polygon і Fantom.

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На думку аналітика, у 2023 році LTC може зрости більш ніж на 22% від поточної вартості. Щодо MATIC, Де Поппе наголосив, що цифровий актив, швидше за все, відновить ціновий рівень у $ 84, але це відбудеться після падіння нижче $ 80.
Також Міхаель ван де Поппе запевняв, що FTM досягне $ 0,235, якщо поверне ціновий діапазон $ 0,2075-$ 0,210.

Курс криптовалют до долара 💸

За матеріалами:
noworries
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