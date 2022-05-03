Аналітик назвав найперспективніші альткойни на поточному ринку — Finance.ua
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Аналітик назвав найперспективніші альткойни на поточному ринку

Вчора 01:47Технології&Авто
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У поточному ринковому циклі найперспективнішими блокчейнами першого рівня, окрім Bitcoin, є Ethereum, Cardano, Avalanche та Polkadot.
Про це заявив криптоаналітик Бенджамін Коуен.
Під час подкасту InvestAnswers він виділив другу за величиною криптовалюту як найбільш перспективний для інвестицій Альткойн:
«Ethereum поки що, безумовно, найкращий. Не думаю, що хтось до нього зараз наблизився. Я ціную децентралізацію як основну якість. Знаєте, вся гра йде між децентралізацією, масштабованістю та безпекою».
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До своїх топ-4 альткойнів Коуен включив Cardano, Avalanche та Polkadot.
Аналітик зазначив, що складно ігнорувати такі проекти як Terra, який «буквально купує Bitcoin на мільярди доларів», а також Solana. Однак Коуен додав, що зараз не готовий в них інвестувати.
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«Деякі проекти, як Terra та Solana, не те щоб нецікаві. Я просто спізнився з ними. Легше сфокусуватися на тих, у які почав інвестувати раніше», — пояснив він.
Коуен припустив, що у наступному циклі вкладе гроші в названу пару.
Його співрозмовник, ведучий YouTube-каналу Digital Asset News, також віддав Ethereum беззаперечне лідерство серед перспективних альткойнів. До першої трійки він додав конкурентів провідної DeFi-мережі — Avalanche та Solana.
Раніше колишній CEO та співзасновник біржі BitMEX Артур Хейєс пояснив, чому Ethereum стане більш вигідною інвестицією порівняно з іншими блокчейнами першого рівня, і спрогнозував зростання ціни криптовалюти до $10 тис. до кінця року.
За матеріалами: Forklog
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