Мільярдер передбачив обвал Bitcoin: що буде з головною криптовалютою — Finance.ua

Мільярдер передбачив обвал Bitcoin: що буде з головною криптовалютою

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Віцеголова компанії Уоррена Баффета Berkshire Hathaway Чарлі Мангер під час щорічних зборів акціонерів компанії заявив, що вартість Bitcoin «дуже ймовірно» впаде до нуля. Про це повідомляє портал U.Today.

Магнер вважає, що Bitcoin підриває Федеральну резервну систему США, якої Америка «відчайдушно потребує». У лютому він також порівняв найбільшу криптовалюту із венеричним захворюванням.

Голова та головний виконавчий директор Berkshire Hathaway Уоррен Баффет заявив, що не знає, що буде з Bitcoin протягом наступних кількох років. При цьому він зазначив, що не хоче інвестувати у криптовалюту. Відомий підприємець заявив, що він не заплатив би навіть $25, щоб купити усі існуючі цифрові активи.

«Я б не взяв його [біткоін]. Що б я з ним робив?» — сказав мільярдер.

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