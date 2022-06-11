АМКУ поновив розгляд справ про купівлю і продаж бізнесу — Finance.ua

АМКУ поновив розгляд справ про купівлю і продаж бізнесу
Антимонопольний комітет України поновив розгляд заяв про надання дозволу на узгоджені дії та концентрацію субʼєктів господарювання, йдеться в повідомленні АМКУ. Також поновлено розгляд справ, які було призупинено після початку російського вторгнення.
Значна частина бізнесу продовжує працювати в умовах війни. Це запорука наповнення держбюджету та функціонування держави, вважають в АМКУ.
«Тому Комітет вирішив внести комплексні зміни, спрямовані на підтримку української економіки та бізнесу, а саме — поновити роботу в сфері концентрацій та узгоджених дій», — сказано у заяві.
Окрім того, відновлено безпосередній доступ до будівлі АМКУ, а також до державних реєстрів, без яких виконання покладених на орган повноважень було неможливим.
З 20 червня АМКУ скасує запроваджений на початку березня тимчасовий порядок, яким дозволялося подавати скорочений перелік документів, що додаються до заяв про надання дозволу на концентрації та узгоджені дії.
Нагадаємо, з початком агресії рф проти України та запровадженням воєнного стану АМКУ перемістився з Києва до Львова. Наразі АМКУ вже відновив свою діяльність у Києві. Більша частина функцій Комітету була поставлена на паузу на період воєнного стану.
14 квітня АМКУ повідомив про поновлення роботи адміністративної колегії з розгляду скарг про порушення законодавства в сфері публічних закупівель.