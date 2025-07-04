АМКУ оштрафував компанії на 5,2 млн грн за змову при закупівлі дизпалива — Finance.ua
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АМКУ оштрафував компанії на 5,2 млн грн за змову при закупівлі дизпалива

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АМКУ оштрафував компанії на 5,2 млн грн за змову при закупівлі дизпалива
АМКУ оштрафував компанії на 5,2 млн грн за змову при закупівлі дизпалива
Антимонопольний комітет України (АМКУ) ухвалив рішення про накладення штрафів на 5,2 млн грн на дві компанії — ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Розробка. Енергетика. Машинобудування» та ТОВ «Науково-виробниче об’єднання «Система енерго». Рішення прийнято 3 липня 2025 року.
Про це повідомляє пресслужба АМКУ.
Розслідування АМКУ встановило, що державним спеціалізованим господарським підприємством «Ліси України» у 2023 році проведено торги на закупівлю дизельного палива очікуваною вартістю понад 178 млн грн, в яких, зокрема, взяли участь ці компанії.
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ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Розробка. Енергетика. Машинобудування» та ТОВ «Науково-виробниче об’єднання «Система енерго» під час участі в торгах діяли не самостійно, а узгоджували свою поведінку з метою усунення конкуренції, що є порушенням Закону України «Про захист економічної конкуренції».
За зазначене порушення законодавства на відповідачів накладено штрафи на загальну суму 5 232 633 грн.
При цьому, згідно з Законом України «Про публічні закупівлі», підставою для відмови в участі у процедурі закупівлі є той факт, що суб’єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів.
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