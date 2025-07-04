АМКУ оштрафував компанії на 5,2 млн грн за змову при закупівлі дизпалива — Finance.ua

АМКУ оштрафував компанії на 5,2 млн грн за змову при закупівлі дизпалива Сьогодні 23:34

АМКУ оштрафував компанії на 5,2 млн грн за змову при закупівлі дизпалива

Антимонопольний комітет України (АМКУ) ухвалив рішення про накладення штрафів на 5,2 млн грн на дві компанії — ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Розробка. Енергетика. Машинобудування» та ТОВ «Науково-виробниче об’єднання «Система енерго». Рішення прийнято 3 липня 2025 року.

Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

Розслідування АМКУ встановило, що державним спеціалізованим господарським підприємством «Ліси України» у 2023 році проведено торги на закупівлю дизельного палива очікуваною вартістю понад 178 млн грн, в яких, зокрема, взяли участь ці компанії.

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ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Розробка. Енергетика. Машинобудування» та ТОВ «Науково-виробниче об’єднання «Система енерго» під час участі в торгах діяли не самостійно, а узгоджували свою поведінку з метою усунення конкуренції, що є порушенням Закону України «Про захист економічної конкуренції».

За зазначене порушення законодавства на відповідачів накладено штрафи на загальну суму 5 232 633 грн.

При цьому, згідно з Законом України «Про публічні закупівлі», підставою для відмови в участі у процедурі закупівлі є той факт, що суб’єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів.

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