АМКУ дозволив «Vodafone Україна» купити провайдера «Фрінет» — Finance.ua
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АМКУ дозволив «Vodafone Україна» купити провайдера «Фрінет»

Фондовий ринок
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АМКУ дозволив «Vodafone Україна» купити провайдера «Фрінет»
АМКУ дозволив «Vodafone Україна» купити провайдера «Фрінет»
Антимонопольний комітет України дозволив «ВФ Україна» («Vodafone Україна») придбати частку в ТОВ «Фрінет», яка забезпечує компанії набуття контролю над провайдером.
Про це повідомила пресслужба АМКУ.
Зазначається, що заявлена концентрація не призводить до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на товарних ринках України, тому АМКУ надав відповідний дозвіл.
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Згідно із повідомленням, концентрація відбувається у сфері надання послуг фіксованого доступу до інтернету. Учасники угоди надають послуги доступу до інтернету як фізичним, так і юридичним особам у межах багатьох населених пунктів України.
Частки групи покупця на регіональних ринках є незначними. Тож після угоди сукупні частки учасників концентрації на регіональних ринках не перевищуватимуть 15−21%.
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Під час розгляду заяви було встановлено, що ці ринки є висококонкурентними. Основними конкурентами «ВФ Україна» вважає компанії Ukrtelecom, Vega, Kyivstar, Fregat, Lanet, Triolan, Homenet, Goodnet, Prosto, IT-Invest, Darkwood, RedLine та ін.
Нагадаємо, дохід телеком-оператора «Vodafone Україна» у 2022 році склав 19,8 млрд грн, йдеться в пресрелізі компанії. Чистий прибуток впав до 1,1 млрд грн, що на 71% менше за показник 2021 року.
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Зменшення доходу рік до року склало 2%. Основною причиною цього стало загальне зменшення кількості абонентів: станом на грудень 2022 року у компанії-оператора нараховувалося 15,4 млн абонентів.
Близько 3,5 млн абонентів оператора «Vodafone Україна» виїхали зі східних і південних регіонів України через війну. Понад 2,2 млн абонентів попрямували за кордон, однак продовжують користуватися послугами оператора.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Forbes.ua
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