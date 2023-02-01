Американський концерн запропонував Україні купити ударні дрони MQ-9 Reaper за 1 долар, однак з деякими витратами — Finance.ua
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Американський концерн запропонував Україні купити ударні дрони MQ-9 Reaper за 1 долар, однак з деякими витратами

Казна та Політика
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Американський концерн запропонував Україні купити ударні дрони MQ-9 Reaper за 1 долар, однак з деякими витратами
Американський концерн запропонував Україні купити ударні дрони MQ-9 Reaper за 1 долар, однак з деякими витратами, Фото: wsj.com
Американський виробник зброї General Atomics запропонував Україні купити за символічний долар два розвідувально-ударні безпілотники Reaper MQ-9, які використовуються в армії США. Однак угода передбачатиме «деякі витрати».
Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на розглянутий лист, який головний виконавчий директор General Atomics Лінден Блу надіслав аташе з питань оборони України у Вашингтоні.
Згідно з пропозицією, угода також вимагатиме від Києва витратити близько 10 мільйонів доларів на підготовку та доставлення безпілотників в Україну та ще близько 8 мільйонів доларів на рік на технічне обслуговування.
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Так, пропозиція включатиме наземну станцію для керування безпілотниками майже в будь-якому місці. Втім, для продажу далекобійних високошвидкісних безпілотників Reaper потрібне схвалення від Білого дому.
Представники американської та української влади від коментарів відмовилися.
«General Atomics обговорювала потреби українських збройних сил з їхнім урядом протягом багатьох місяців і продовжує підтримувати їх будь-яким можливим способом», — сказав речник компанії Марк Брінклі.
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Представник General Atomics сказав, що компанія не може коментувати конкретні угоди, але «вірить, що Україні потрібна така здатність, як Reaper, і найближчим часом».
Безпілотники Reaper можуть використовуватися для спостереження та розвідки. Також ці дрони здатні літати понад 24 години та носити зброю.
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Компанія пропонує старішу версію безпілотника — MQ-9A Block 1, яка зазвичай коштувала б кілька мільйонів доларів за штуку.
«Продаж дронів все одно вимагатиме від адміністрації Байдена схвалення передачі технології Україні. Однак General Atomics пропонує продавати Reapers безпосередньо уряду України, а не через уряд США», — пише видання.

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За матеріалами:
hromadske.tv
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