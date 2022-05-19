Американський фармгігант Bristol-Myers Squibb йде з росії — Finance.ua

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Американський фармгігант Bristol-Myers Squibb йде з росії

Вчора 19:19Фондовий ринок
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Американський фармгігант Bristol-Myers Squibb йде з росіїАмериканський фармгігант Bristol-Myers Squibb йде з росії
Американська фармацевтична компанія Bristol-Myers Squibb (BMS) 18 травня почала процес передачі російського бізнесу своєму партнеру у Центральній та Східній Європі — компанії Swixx BioPharma.
Про це пише профільне російське видання Vademecum з посиланням на джерело, близьке до BMS.
Інформацію підтвердили ще два співрозмовники, які працюють із фармкомпанією.
Зазначається, що до кінця червня 2022 року BMS закриє всі дослідження, що спонсоруються нею в росії.
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«Співробітникам російського підрозділу BMS (ТОВ „Брістол Майєрс Сквібб“) запропонували перейти на роботу в Swixx BioPharma, а також пообіцяли компенсацію. У росії Swixx керує ТОВ „Свікс Біофарма“ та ТОВ „Свікс Хелскеа“. Їхня сукупна виручка в 2021 році становила 3,3 млрд рублів. У Європі Swixx представляє інтереси BMS у таких країнах, як Болгарія, Естонія, Латвія та інших», — йдеться у статті.
За даними СПАРК-Інтерфакс, виручка «Брістол Майєрс Сквібб» в 2021 році становила 24,3 млрд рублів, чистий прибуток — 588,6 млн рублів.
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При цьому BMS — перша глобальна фармкомпанія, що оголосила про передачу комерційних операцій на російському ринку іншій структурі. З березня 2022 року іноземні фармкомпанії оголошували лише про обмеження своєї діяльності в росії — призупинення інвестицій та відмову від запуску нових клінічних випробувань. Серед них, зокрема, Pfizer, Sanofi, Reckitt Benckiser, Johnson & Johnson, GSK, Takeda.
Bristol-Myers Squibb — американська біофармацевтична компанія, що спеціалізується на розробці ліків для лікування онкологічних, ендокринних та інфекційних захворювань.
У списку найбільших публічних компаній світу Forbes Global 2000 за 2021 рік Bristol Myers Squibb посіла 410 місце, це одна з найбільших фармацевтичних компаній світу.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Економічна Правда
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