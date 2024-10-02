Американська IT-компанія ABBYY звільнила всіх співробітників-росіян — Finance.ua

Американська IT-компанія ABBYY звільнила всіх співробітників-росіян Сьогодні 18:00

Американська IT-компанія ABBYY звільнила всіх співробітників-росіян

Американська IT-компанія ABBYY звільнила своїх співробітників, які мають російське громадянство, зі своїх офісів у Сербії, Угорщині та на Кіпрі.

Про це повідомляється зі слів співробітників, передає «Радіо Свобода».

«У неділю ввечері у розкладі з’явилася зустріч із керівництвом компанії, на яку було запрошено більшість співробітників сербського офісу. Загалом я здогадався, до чого все йде — відключено чат, Mandatory Meeting у назві. На зустрічі говорили стандартні слова про те, що „ми ухвалили рішення, нам потрібно рухатися далі“, щось про трансформацію та поділ і одразу відключили доступ до всієї робочої інфраструктури», — розповів звільнений співробітник ABBYY.

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Він пояснив, що звільнили лише росіян, решта співробітників ще працює, але «що з ними буде далі — незрозуміло».

Водночас колишній співробітник припускає, що компанія прийняла відповідне рішення, оскільки їх клієнти — великі американські компанії, і вони працювали з їхніми документами: «Мабуть, вони були незадоволені тим, що до їхньої інформації можуть отримати доступ росіяни. Але це моє припущення».

Компанія ABBYY була заснована у 1989 році уродженцем Єревана, випускником Московського фізико-технологічного інституту Давидом Яном. Тепер штаб-квартира компанії розташовується у США. Компанія розробляє софт для розпізнавання тексту. 2022 року ABBYY пішла з росії.

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