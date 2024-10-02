Американська IT-компанія ABBYY звільнила всіх співробітників-росіян — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Американська IT-компанія ABBYY звільнила всіх співробітників-росіян

64
Американська IT-компанія ABBYY звільнила всіх співробітників-росіян
Американська IT-компанія ABBYY звільнила всіх співробітників-росіян
Американська IT-компанія ABBYY звільнила своїх співробітників, які мають російське громадянство, зі своїх офісів у Сербії, Угорщині та на Кіпрі.
Про це повідомляється зі слів співробітників, передає «Радіо Свобода».
«У неділю ввечері у розкладі з’явилася зустріч із керівництвом компанії, на яку було запрошено більшість співробітників сербського офісу. Загалом я здогадався, до чого все йде — відключено чат, Mandatory Meeting у назві. На зустрічі говорили стандартні слова про те, що „ми ухвалили рішення, нам потрібно рухатися далі“, щось про трансформацію та поділ і одразу відключили доступ до всієї робочої інфраструктури», — розповів звільнений співробітник ABBYY.
Читайте також
Він пояснив, що звільнили лише росіян, решта співробітників ще працює, але «що з ними буде далі — незрозуміло».
Водночас колишній співробітник припускає, що компанія прийняла відповідне рішення, оскільки їх клієнти — великі американські компанії, і вони працювали з їхніми документами: «Мабуть, вони були незадоволені тим, що до їхньої інформації можуть отримати доступ росіяни. Але це моє припущення».
Компанія ABBYY була заснована у 1989 році уродженцем Єревана, випускником Московського фізико-технологічного інституту Давидом Яном. Тепер штаб-квартира компанії розташовується у США. Компанія розробляє софт для розпізнавання тексту. 2022 року ABBYY пішла з росії.
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.