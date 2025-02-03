Amazon звинувачують у незаконному зборі конфіденційних даних користувачів — Finance.ua
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Amazon звинувачують у незаконному зборі конфіденційних даних користувачів

Світ
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Amazon звинувачують у незаконному зборі конфіденційних даних користувачів
Amazon звинувачують у незаконному зборі конфіденційних даних користувачів
Група споживачів подала колективний позов проти Amazon, звинувативши компанію у прихованому зборі конфіденційної інформації та відстеженні місцезнаходження користувачів без їхньої згоди.
Про це пише Quartz.
Позов було подано до федерального суду Сан-Франциско у середу.
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Як зазначається в документах, Amazon таємно отримує персональні дані через свій рекламний інструмент Amazon Ads SDK — код, який компанія надає розробникам додатків. Позивачі стверджують, що корпорація використовує цей механізм для збору даних без відповідного дозволу споживачів.
У позові наголошується, що навіть якщо користувачі погоджуються на відстеження їхнього місцезнаходження у додатках із вбудованим Amazon Ads SDK, вони не можуть заборонити компанії збирати цю інформацію.
Крім того, Amazon нібито не інформує про збір геолокаційних даних і не запитує дозволу на їхнє отримання.
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Головним позивачем у справі виступає мешканець Каліфорнії Фелікс Колотинскі, який заявляє, що Amazon отримав його дані через додаток Speedtest від Ookla, що використовує Amazon Ads SDK.
Адвокати позивачів вважають, що такі дії компанії порушують закони Каліфорнії та вимагають фінансової компенсації для всіх мешканців штату, які користувалися програмами з інтегрованим SDK від Amazon.
Додамо, служба моніторингу даркнету Google, яка раніше була доступна лише користувачам Google One, стала безкоштовною для всіх споживачів у 46 країнах, включаючи Україну. Це означає, що користувачі Google зможуть перевірити витік особистих даних у даркнет.
За матеріалами:
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