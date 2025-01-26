Amazon призупинила тестування кур’єрів-безпілотників після аварій: у чому причина — Finance.ua
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Amazon призупинила тестування кур’єрів-безпілотників після аварій: у чому причина

Технології&Авто
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Amazon призупинила тестування кур’єрів-безпілотників після аварій: у чому причина
Amazon призупинила тестування кур’єрів-безпілотників після аварій: у чому причина
Компанія Amazon призупинила тестування своїх дронів-доставників, після того як минулого місяця дві моделі зазнали аварії під час випробувань на полігоні. Це чергова невдача програми Prime Air, яка має на меті доставляти клієнтам приблизно 500 млн посилок на рік за допомогою дронів до кінця десятиліття.
Про це пише TechCrunch.
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За даними джерела, у грудні на випробувальному полігоні у Пендлтоні, штат Орегон, під час тестування у дощову погоду зазнали аварії два дрони.
Ще один інцидент стався у вересні: тоді оператори перевіряли, як дрони працюватимуть за відмови одного з пропелерів. Два дрони задіяли одночасно, що призвело до їхнього зіткнення у повітрі.
У повідомленні наголошується, що Amazon призупинить використання дронів для доставки у Техасі та Аризоні, де компанія вже веде комерційні операції із застосуванням літальних апаратів.
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Програма Prime Air за час свого існування зіткнулася з численними труднощами, зокрема з припиненням доставки посилок дронами до Каліфорнії. Попри це, Amazon продовжує планувати розширення програми тестування дронів-доставників за межі США.
За матеріалами:
speka.media
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