Amazon згортає програми з різноманітності та інклюзивності — Finance.ua

Amazon згортає програми з різноманітності та інклюзивності Сьогодні 23:03 — Фондовий ринок

Компанія Amazon припиняє дію «застарілих» програм, пов’язаних із підтримкою рівності, різноманітності та інклюзивності (DEI). Про це повідомила віцепрезидент Amazon з інклюзивних ініціатив і технологій Кенді Кастлберрі у службовій записці для співробітників, пише The Verge.

Представник Amazon відмовився розкривати подробиці змін. У зв’язку з цим не ясно, які конкретно програми згорнули та чи були скасовані ініціативи пов’язані зі студіями виробництва фільмів, серіалів та ігор. Водночас в Amazon наголосили, що, як і раніше, прагнуть до «створення по-справжньому інклюзивної культури». За словами Кастлберрі, компанія сфокусується на тих програмах, які вже показали гарні результати.

Зазначається, що Amazon продовжить підтримувати групи за інтересами, щоб враховувати думки співробітників та виступати на підтримку жінок, темношкірих співробітників, ветеранів та інших груп.

Amazon посідає друге місце в рейтингу приватних роботодавців США після Walmart Inc.

Зміни в Amazon відбулися на тлі успіхів анти-DEI-активістів, які домагаються припинення програм із різноманітності, рівності та інклюзивності в американських корпораціях. Про припинення DEI-ініціатив раніше повідомили Walmart, Boeing Co., McDonald’s, Meta та інші компанії. Так, у McDonald’s скасували цільові «показники різноманітності» для своїх співробітників та постачальників.

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