Amazon згортає програми з різноманітності та інклюзивності — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Amazon згортає програми з різноманітності та інклюзивності

Фондовий ринок
73
Компанія Amazon припиняє дію «застарілих» програм, пов’язаних із підтримкою рівності, різноманітності та інклюзивності (DEI). Про це повідомила віцепрезидент Amazon з інклюзивних ініціатив і технологій Кенді Кастлберрі у службовій записці для співробітників, пише The Verge.
Представник Amazon відмовився розкривати подробиці змін. У зв’язку з цим не ясно, які конкретно програми згорнули та чи були скасовані ініціативи пов’язані зі студіями виробництва фільмів, серіалів та ігор. Водночас в Amazon наголосили, що, як і раніше, прагнуть до «створення по-справжньому інклюзивної культури». За словами Кастлберрі, компанія сфокусується на тих програмах, які вже показали гарні результати.
Зазначається, що Amazon продовжить підтримувати групи за інтересами, щоб враховувати думки співробітників та виступати на підтримку жінок, темношкірих співробітників, ветеранів та інших груп.
Amazon посідає друге місце в рейтингу приватних роботодавців США після Walmart Inc.
Зміни в Amazon відбулися на тлі успіхів анти-DEI-активістів, які домагаються припинення програм із різноманітності, рівності та інклюзивності в американських корпораціях. Про припинення DEI-ініціатив раніше повідомили Walmart, Boeing Co., McDonald’s, Meta та інші компанії. Так, у McDonald’s скасували цільові «показники різноманітності» для своїх співробітників та постачальників.
За матеріалами:
Українські Новини
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.