Amazon запускає хмарну службу в Європі

Amazon запускає хмарну службу в Європі

Amazon web service (AWS) запустила нову хмарну службу, розташовану повністю в Європі, щоб вирішити проблеми користувачів щодо безпеки даних, які надають переважно американські провайдери, пропонуючи незалежну альтернативу на континенті.

Про це повідомляє Reuters.

Дані центри AWS European Sovereign Cloud фізично та юридично відокремлені від інших серверів американської компанії, заявили у Amazon.

Це дозволить хмарі працювати навіть у разі відключення ЄС від Інтернету або заборони експорту програмного забезпечення з боку США.

Перший дата-центр AWS Europe будується в німецькій землі Бранденбург, що оточує Берлін.

Планується також будівництво інших центрів у Німеччині та інших європейських країнах, що буде підтримано інвестиціями на суму понад 7,8 млрд євро.

Європейська хмара AWS буде експлуатуватися та контролюватися німецькою компанією, керівництво та консультативна рада якої складаються з громадян ЄС, а всі співробітники з часом повинні будуть мати громадянство ЄС.

Європейці все частіше шукають альтернативи технологіям, які в основному домінують у США, через занепокоєння щодо дозволеного органам влади доступу до даних.

Закон про хмарні технології (Cloud Act) вимагає від американських провайдерів надавати владі доступ до даних, навіть якщо вони зберігаються за кордоном.

Економічна Правда За матеріалами:

