Amazon розробляє розумні окуляри з навігацією для водіїв та кур’єрів — Finance.ua

Amazon розробляє розумні окуляри з навігацією для водіїв та кур’єрів Вчора 01:35 — Технології&Авто

Amazon розробляє розумні окуляри з навігацією для водіїв та кур’єрів

Компанія Amazon веде розробку розумних окулярів із вбудованою функцією навігації для водіїв та кур’єрів своєї служби доставки.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на п’ять джерел, близьких до питання.

Витрати Amazon на доставку товарів зросли на 8% і становили в третьому кварталі $23,5 млрд. Компанія шукає способи скорочення цих витрат і розумні окуляри можуть стати частиною вирішення проблеми.

Передбачається, що пристрій надаватиме водіям та кур’єрам покрокову навігацію на невеликому вбудованому екрані по всьому маршруту та на кожній зупинці. Допомога гаджета у вказівках напрямків, надання підказок про перешкоди на шляху, наявність тварин поруч із місцем доставки тощо дозволить заощадити секунди часу при кожній доставці, зрештою скоротивши саму вартість доставки. З урахуванням того, що в США щодня доставляються мільйони посилок, економія навіть кількох секунд дозволить суттєво скоротити витрати компанії у логістиці та підвищити її прибуток в умовах жорсткої конкуренції на ринку з боку інших представників галузі.

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За словами джерел Reuters, проект перебуває на ранній стадії розробки і «все ще може змінитися». Якщо Amazon не буде задоволена результатом, то проект може бути відкладений або зовсім заморожений. В Amazon відмовилися від коментарів щодо розробки зазначених розумних окулярів для своїх водіїв та кур’єрів.

«Ми постійно впроваджуємо інновації, щоб зробити процес доставки ще безпечнішим та якіснішим для водіїв. Однак ми не коментуємо питання, пов’язані з нашою дорожньою картою продуктів», — сказав представник Amazon, відповідаючи на запитання Reuters.

Джерела видання відзначають, що зараз Amazon намагається вирішити питання, як забезпечити роботу окулярів протягом усього восьмигодинного робочого дня, і в той же час зробити їх досить зручними та легкими, щоб вони не викликали втоми під час використання. Також, за словами джерел, збір повних даних щодо кожного будинку, тротуару, вулиці, бордюру та під’їзної дороги може тривати роки, але ці дані необхідні для створення найбільш оптимальних маршрутів доставки.

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За даними самої Amazon, їхні доставники за зміну можуть відвідати понад 100 адрес. З прогнозованим підвищенням ефективності, яке, як очікується, забезпечать нові розумні окуляри для навігації, Amazon може попросити водіїв доставляти більше посилок та відвідувати більше будинків, кажуть джерела Reuters. Однак тут виникає й інша складність — як переконати тисячі водіїв та кур’єрів використати ці окуляри. Деякі постачальники можуть вважати пристрій незручним і таким, що заважає. Крім того, багато з них використовують окуляри для корекції зору.

Так звана доставка «останньої милі», тобто до дверей одержувача посилки, обходиться дуже дорого для логістичних компаній, оскільки вона потребує навігації районами, залучення більшої кількості кур’єрів та підвищує паливні витрати. За деякими оцінками, половина вартості доставки товару до порога клієнта припадає саме на останню милю, пише Reuters. Нові навігаційні окуляри мають скоротити ці витрати.

Як повідомили джерела видання, за основу нових смарт-окулярів Amazon із вбудованою системою навігації для водіїв-доставників і кур’єрів компанія взяла свої розумні окуляри Echo Frames. Останні оснащені підтримкою цифрового асистента Alexa, динаміками та сприймають голосові команди користувача. Новий проект окулярів має кодову назву Amelia. Продажі споживчих пристроїв Echo Frames компанії виявилися розчаровуючими. Двоє джерел Reuters заявили, що Amazon продала менше 10 000 одиниць останнього покоління пристрою, випущеного в кінці минулого року. Нове покоління розумних окулярів Echo Frames, у якому планується використати вбудований екран, може бути випущене вже у другому кварталі 2026 року, повідомили респонденти.

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