Amazon відклала випуск покращеної ШІ версії голосового помічника Alexa — Finance.ua

Amazon відклала випуск покращеної ШІ версії голосового помічника Alexa 09.11.2024, 00:06 — Технології&Авто

Amazon відклала випуск покращеної ШІ версії голосового помічника Alexa

Командам, що працюють над впровадженням штучного інтелекту Alexa, повідомили, що їхній дедлайн перенесено на 2025 рік.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

Оновлена версія Alexa мала отримати штучний інтелект і краще розуміти природну людську мову. Amazon вже певний час тестувала цю версію Alexa серед обмеженого кола користувачів.

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Користувачі бета-версії, які отримали доступ до новинки, могли сказати пристрою Echo «Alexa, давай поговоримо» і протестувати нові можливості.

Тепер помічник каже, що цей функціонал більше недоступний і пропонує ставити запитання або робити такі дії, як встановлення таймера, відтворення музики, увімкнення підключеного світла тощо, що свідчить про припинення бета-тестування.

Чому відклали випуск

Джерела агентства кажуть, що тестувальники не були вражені новою Alexa.

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Відповіді були повільними, не дуже корисними, спостерігалися часті галюцинації, при цьому з роботою розумного будинку ставалися проблеми.

Використання попередньо навчених моделей штучного інтелекту дозволяло Alexa відповідати на складніші запитання, але підвищувало ймовірність того, що вона не зможе керувати освітленням за допомогою розумного дому.

Стара ж версія майже не має проблем з виконанням таких побутових справ, хоч і є менш розумним співрозмовником.

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