Amazon продовжив пільгові умови для українського бізнесу ще на рік — Finance.ua
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Amazon продовжив пільгові умови для українського бізнесу ще на рік

Технології&Авто
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Amazon продовжив пільгові умови для українського бізнесу ще на рік
Amazon продовжив пільгові умови для українського бізнесу ще на рік
Amazon дозволив українським підприємцям продавати свої товари на своїй платформі без комісії ще на один рік. Раніше комісія становила від 7 до 17% від вартості кожного проданого товару.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
«Компанія продовжила пільгові умови для бізнесу з України ще на рік. Підприємці не сплачуватимуть комісію в 7−17% за кожен проданий товар», — повідомив Федоров.
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Він зазначив, що це рішення допоможе українським підприємцям розвиватися, виходити на світовий ринок і робити українську продукцію відомішою за кордоном.
«Дякую компанії за те, що відгукнулася на нашу пропозицію про скасування комісії для українців минулого року та продовжила термін до вересня 2024-го. Підтримка технологічних гігантів дуже важлива для України», — додав міністр.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНН
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