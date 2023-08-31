Amazon продовжив пільгові умови для українського бізнесу ще на рік — Finance.ua

Amazon продовжив пільгові умови для українського бізнесу ще на рік
Amazon дозволив українським підприємцям продавати свої товари на своїй платформі без комісії ще на один рік. Раніше комісія становила від 7 до 17% від вартості кожного проданого товару.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
«Компанія продовжила пільгові умови для бізнесу з України ще на рік. Підприємці не сплачуватимуть комісію в 7−17% за кожен проданий товар», — повідомив Федоров.
Він зазначив, що це рішення допоможе українським підприємцям розвиватися, виходити на світовий ринок і робити українську продукцію відомішою за кордоном.
«Дякую компанії за те, що відгукнулася на нашу пропозицію про скасування комісії для українців минулого року та продовжила термін до вересня 2024-го. Підтримка технологічних гігантів дуже важлива для України», — додав міністр.
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