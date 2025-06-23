Honda успішно випробувала багаторазову ракету (відео) — Finance.ua

Honda успішно випробувала багаторазову ракету (відео)
Японська компанія Honda здійснила запуск та приземлення своєї першої ракети багаторазового використання, таким чином приєднавшись до комерційних космічних перегонів.
Про це повідомляє Semafor.
Зазначається, що 6-метровий апарат після старту досяг висоти близько 270 метрів та здійснив посадку у визначеній точці на півночі Японії.
За інформацією сайту технологічних новин Gizdomo, японський автовиробник з 2021 року займається розробкою обладнання, пов’язаного з космічними польотами, але свої ракетні плани тримав «відносно приховано», що зробило запуск несподіванкою.
Японія хоче подвоїти розмір своєї космічної промисловості до початку 2030-х років, пише медіаресурс.
Припускається, що успішне випробування ракети може дати можливість Honda кинути виклик домінуванню SpaceX у цьому секторі, в якої останні випробування Starship завершувались невдачею.
Як повідомлялось раніше, корабель компанії SpaceX Starship-36 вибухнув на стартовому майданчику пізно ввечері 18 червня, коли компанія SpaceX готувалася проводити статичне випробування на вогнестійкість перед запланованим десятим льотним випробуванням свого Starship.
До слова, SpaceX очікує отримати близько $15,5 мільярда доходу у 2025 році. Основні джерела доходу SpaceX — це запуски ракет Falcon для комерційних і державних замовників, а також продаж інтернет-послуги через супутникову мережу Starlink.
Поділитися новиною