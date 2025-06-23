Honda успішно випробувала багаторазову ракету (відео) — Finance.ua

Honda успішно випробувала багаторазову ракету (відео) Сьогодні 03:04 — Технології&Авто

Японська компанія Honda здійснила запуск та приземлення своєї першої ракети багаторазового використання, таким чином приєднавшись до комерційних космічних перегонів.

Про це повідомляє Semafor

Зазначається, що 6-метровий апарат після старту досяг висоти близько 270 метрів та здійснив посадку у визначеній точці на півночі Японії.

За інформацією сайту технологічних новин Gizdomo, японський автовиробник з 2021 року займається розробкою обладнання, пов’язаного з космічними польотами, але свої ракетні плани тримав «відносно приховано», що зробило запуск несподіванкою.

Японія хоче подвоїти розмір своєї космічної промисловості до початку 2030-х років, пише медіаресурс.

Припускається, що успішне випробування ракети може дати можливість Honda кинути виклик домінуванню SpaceX у цьому секторі, в якої останні випробування Starship завершувались невдачею.

Як повідомлялось раніше, корабель компанії SpaceX Starship-36 вибухнув на стартовому майданчику пізно ввечері 18 червня, коли компанія SpaceX готувалася проводити статичне випробування на вогнестійкість перед запланованим десятим льотним випробуванням свого Starship.

До слова, SpaceX очікує отримати близько $15,5 мільярда доходу у 2025 році. Основні джерела доходу SpaceX — це запуски ракет Falcon для комерційних і державних замовників, а також продаж інтернет-послуги через супутникову мережу Starlink.

Укрінформ За матеріалами:

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