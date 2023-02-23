Amazon продає книжки, написані штучним інтелектом — Finance.ua

Amazon продає книжки, написані штучним інтелектом Сьогодні 05:01 — Технології&Авто

Amazon продає книжки, написані штучним інтелектом

Інтерес користувачів до технологій на основі нейромереж та популярного чат-бота ChatGPT призвів до появи великої кількості електронних книг, автором або співавтором яких є ШІ-алгоритм компанії Open AI.

Представники інформаційного агентства Reuters проаналізували асортимент майданчика Amazon Kindle, на якому з’явилося багато книг, написаних за допомогою ChatGPT.

Станом на середину лютого в магазині Amazon Kindle було понад 200 електронних книг, у яких ChatGPT вказувався як автор або співавтор. Серед книжок від ШІ: «Як писати та створювати контент за допомогою ChatGPT», «Сила домашньої роботи» та збірка поезій «Відлуння життя».

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На сайті Amazon навіть з’явився новий піджанр, роботи в якому повністю генеруються штучним інтелектом.

«Особливості ChatGPT і факт того, що багато авторів не розкривають інформацію про використання чат-бота при написанні своїх книг, не дозволяють дати реальну оцінку того, як багато електронних книг вже написано за допомогою нейромережі», — наголосили у Reuters.

Як вважають експерти, ChatGPT змінить усталену книжкову індустрію. Автори-початківці в прагненні швидко заробити все частіше звертаються до ШІ для створення електронних книг і подальшої їх монетизації. Ілюстровані дитячі книжки є улюбленою темою таких авторів. На YouTube, TikTok та Reddit з’явилися сотні уроків, автори яких показують, як можна створити готову книгу лише за декілька годин.

Автори електронних книг далеко не завжди повідомляють про використання нейромереж у своїх роботах, оскільки при публікації на Amazon цього робити не потрібно. Чи планує Amazon змінити правила щодо книг, які публікуються на платформі, поки не відомо.

noworries За матеріалами:

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