ChatGPT тепер доступний в Україні - Федоров — Finance.ua

ChatGPT тепер доступний в Україні - Федоров Сьогодні 12:48 — Фондовий ринок

ChatGPT тепер доступний в Україні. Але він не буде працювати на тимчасово окупованих рф територіях.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Зі слів Федорова, команда Мінцифри довго працювала над цим рішенням: офіційні листи, дзвінки та зустріч з керівництвом. Нарешті нам вдалося виправити несправедливість. Україну вилучили зі списку країн, у яких заблоковано ChatGPT.

Програма не працюватиме лише на тимчасово окупованих росією територіях. Щоб вороги не використовували її для антиукраїнської пропаганди. Адже ChatGPT добре володіє українською, на відміну від росіян.

«Дякую компанії OpenAI за правильне та цілком логічне рішення. Країна, яка бореться за свободу та прогрес, точно має право на доступ до революційних технологій», — зазначив він.

Довідка Finance.ua:

Компанія OpenAI запустила ChatGPT 30 листопада 2022 року. Внаслідок вірусного розповсюдження проєкт нараховував мільйон користувачів вже через тиждень.

На початку 2023 року кількість користувачів ChatGPT досягла 100 млн. За даними експертів SimilarWeb, у січні чат-бот щодня використовували близько 13 млн унікальних акаунтів, що більш ніж удвічі перевищує кількість відвідувань за грудень 2022 року.

Вони заявили, що за 20 років спостереження за веб-простором неможливо згадати інтернет-сервіс, що так швидко зростав.

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