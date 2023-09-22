Amazon представив оновлену версію голосового помічника Alexa — Finance.ua

Amazon представив оновлену версію голосового помічника Alexa Сьогодні 04:25 — Технології&Авто

Amazon представив оновлену версію голосового помічника Alexa

Американська Amazon презентувала оновлену версію свого голосового помічника Alexa, який повинен зміцнити позиції компанії в гонці штучного інтелекту технологічної галузі.

Про це повідомляє CNBC

Нова Alexa матиме більш схожий на людський голос і зможе вести більш природні розмови без підказок.

Голосовий асистент також дізнаватиметься про своїх користувачів із кожною новою взаємодією/розмовою.

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Подібно до ChatGPT або інших генеративних програм зі штучним інтелектом Alexa зможе створювати повідомлення для користувачів і надсилати їх від їх імені. Як приклад, Amazon показав запрошення, яке Alexa написала другові, просячи людину прийти на футбольний матч.

Серед іншого Amazon також представила оновлений розумний динамік Echo Show 8. Пристрій використовує комп’ютерне бачення, щоб налаштувати свій дисплей залежно від того, де в кімнаті стоїть користувач.

Якщо вони знаходяться далі, на екрані відображатиметься менше елементів, але коли вони наближатимуться, відображатиметься детальніша інформація.

Amazon заявив, що пристрій коштує 150 доларів і його доставки розпочнуться у жовтні.

Укрінформ За матеріалами:

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