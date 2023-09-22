Amazon представив оновлену версію голосового помічника Alexa — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Amazon представив оновлену версію голосового помічника Alexa

Технології&Авто
67
Amazon представив оновлену версію голосового помічника Alexa
Amazon представив оновлену версію голосового помічника Alexa
Американська Amazon презентувала оновлену версію свого голосового помічника Alexa, який повинен зміцнити позиції компанії в гонці штучного інтелекту технологічної галузі.
Про це повідомляє CNBC.
Нова Alexa матиме більш схожий на людський голос і зможе вести більш природні розмови без підказок.
Голосовий асистент також дізнаватиметься про своїх користувачів із кожною новою взаємодією/розмовою.
Читайте також
Подібно до ChatGPT або інших генеративних програм зі штучним інтелектом Alexa зможе створювати повідомлення для користувачів і надсилати їх від їх імені. Як приклад, Amazon показав запрошення, яке Alexa написала другові, просячи людину прийти на футбольний матч.
Серед іншого Amazon також представила оновлений розумний динамік Echo Show 8. Пристрій використовує комп’ютерне бачення, щоб налаштувати свій дисплей залежно від того, де в кімнаті стоїть користувач.
Читайте також
Якщо вони знаходяться далі, на екрані відображатиметься менше елементів, але коли вони наближатимуться, відображатиметься детальніша інформація.
Amazon заявив, що пристрій коштує 150 доларів і його доставки розпочнуться у жовтні.

Finance.ua вже й в Instagram. Доєднуйтесь!

За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.