Amazon представила новий пристрій для доступу до віртуального робочого столу — Finance.ua

Amazon представила новий пристрій для доступу до віртуального робочого столу Сьогодні 04:35 — Технології&Авто

Amazon представила новий пристрій для доступу до віртуального робочого столу

Amazon представила WorkSpaces Thin Client , новий пристрій для доступу до віртуального робочого середовища, розроблений на основі Fire TV Cube.

Новий пристрій представили у відповідь на запит клієнтів про бажання замінити ПК та ноутбуки на дешевше залізо. WorkSpaces Thin Client коштує всього лиш $195, в той час, як повноцінні комп’ютери обходились компаніям від $600 до $1200 за одиницю.

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«Клієнти сказали нам, що їм потрібен недорогий пристрій, особливо в середовищах з високим оборотом, як-от кол-центри або обробка платежів. Ми шукали варіанти та виявили, що апаратне забезпечення, яке ми використовували для Amazon Fire TV Cube, забезпечувало всі ресурси, необхідні клієнтам для доступу до їхніх хмарних віртуальних робочих столів. Отже, ми створили абсолютно нове програмне забезпечення для цього пристрою, і оскільки ми нам не потрібно проєктувати та створювати нове обладнання, ми передаємо ці заощадження і клієнтам», — Мелісса Стайн, директор із продуктів для End User Comptuing в AWS.

За словами компанії, користувачі не побачать великої різниці між новим пристроєм та Fire TV Cube, однак замість того, щоб підключати його до телевізора та звукової системи для розваг, WorkSpaces Thin Client дозволить під'єднати монітори та всю необхідну для роботи периферію.

Пристрій дозволить користувачам користуватися хмарними робочими середовищами у таких сервісах як Amazon WorkSpaces, Amazon WorkSpaces Web, або Amazon AppStream.

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