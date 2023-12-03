Amazon представила новий пристрій для доступу до віртуального робочого столу — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Amazon представила новий пристрій для доступу до віртуального робочого столу

Технології&Авто
92
Amazon представила новий пристрій для доступу до віртуального робочого столу
Amazon представила новий пристрій для доступу до віртуального робочого столу
Amazon представила WorkSpaces Thin Client, новий пристрій для доступу до віртуального робочого середовища, розроблений на основі Fire TV Cube.
Новий пристрій представили у відповідь на запит клієнтів про бажання замінити ПК та ноутбуки на дешевше залізо. WorkSpaces Thin Client коштує всього лиш $195, в той час, як повноцінні комп’ютери обходились компаніям від $600 до $1200 за одиницю.
Читайте також
«Клієнти сказали нам, що їм потрібен недорогий пристрій, особливо в середовищах з високим оборотом, як-от кол-центри або обробка платежів. Ми шукали варіанти та виявили, що апаратне забезпечення, яке ми використовували для Amazon Fire TV Cube, забезпечувало всі ресурси, необхідні клієнтам для доступу до їхніх хмарних віртуальних робочих столів. Отже, ми створили абсолютно нове програмне забезпечення для цього пристрою, і оскільки ми нам не потрібно проєктувати та створювати нове обладнання, ми передаємо ці заощадження і клієнтам», — Мелісса Стайн, директор із продуктів для End User Comptuing в AWS.
Читайте також
За словами компанії, користувачі не побачать великої різниці між новим пристроєм та Fire TV Cube, однак замість того, щоб підключати його до телевізора та звукової системи для розваг, WorkSpaces Thin Client дозволить під'єднати монітори та всю необхідну для роботи периферію.
Пристрій дозволить користувачам користуватися хмарними робочими середовищами у таких сервісах як Amazon WorkSpaces, Amazon WorkSpaces Web, або Amazon AppStream.
За матеріалами:
mezha.media
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.